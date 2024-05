Más transparencia para regenerar las estructuras del modelo del deporte español

En septiembre de 2023, los Ilustres Colegios de la Abogacía de Barcelona y Madrid, a través de sus respectivos Institutos de Investigación e Innovación Jurídica, que tengo el honor de dirigir, emitieron un comunicado conjunto acerca de los recientes acontecimientos que estaban acaeciendo en la Real Federación Española de Fútbol.



El sentido de dicho comunicado, a propósito del indecoroso comportamiento del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, respecto de una jugadora de la selección nacional, fue destacar que el verdadero problema de fondo de las estructuras de fútbol español radicaba “en la opacidad y el abuso de poder” con la consiguiente vulneración de valores y ausencia de responsabilidades.



El compromiso que se asumió con la ciudadanía, tras dicho comunicado, fue precisamente la elaboración de un “Decálogo para la implementación de la transparencia en las estructuras del modelo del deporte español”, que fue presentado en el ICAB, con la adhesión del Instituto de Investigación del Colegio de Abogados de Málaga, el pasado 15 de mayo.



El objetivo de este decálogo es concienciar a la ciudadanía, y al resto de los agentes interesados en el deporte, de que la regeneración de las estructuras del modelo del deporte español tan solo es posible si se parte, con decisión, del valor de la transparencia como “principio rector de la cadena de decisión, gestión y buena gobernanza del modelo del deporte español”.

Cualquier otra opción no sería válida, pues se trataría, una vez más, de tomar el valor de la transparencia en vano, como un mero término de lo políticamente correcto, sin ningún afán de cambiar realmente el estado de las cosas. Un simple canto a la continuidad y al inmovilismo que tradicionalmente ha caracterizado la actuación pública en este sector.



Por eso animamos vivamente a la ciudadanía, que es nuestro interlocutor directo, para que se interese por el contenido de este Decálogo y lo difunda, ya que se sistematiza y se decanta, de forma pedagógica, la consistencia real de la exigencia de transparencia como valor normativo.



Una lectura que, sin duda, resultará muy ilustrativa y redundará en la convicción de que este cambio y regeneración en las estructuras del deporte español no solo es posible sino, sobre todo, “necesario para que el deporte sea definitivamente un cauce de cultura y de responsabilidad en los nuevos valores que queremos que no definan como sociedad avanzada”.

Francisco Javier Orduña es catedrático de Derecho civil el la Universidad de Valencia y exmagistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo