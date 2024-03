Max Verstappen se pronuncia sobre el rumor de marcharse de Red Bull

Max Verstappen, actual campeón del mundo de Fórmula 1, estuvo en el centro de los rumores después de que sonara que podía salir de Red Bull. "Nadie hubiera imaginado que Lewis se marchaba a Ferrari. No sabes lo que va a pasar a tu alrededor y cómo te va a influir. Nunca se puede saber al cien por cien lo que va a suceder. Yo lo veo así, pero tampoco lo pienso mucho. Estoy feliz en este equipo, el rendimiento está ahí y no hay razones para marcharse. Cuando tienes discusiones, siempre se puede trabajar en algunas cosas. Todo el mundo tiene respeto por el otro en cualquier caso. Yo no siempre estoy de acuerdo con todo lo que sucede, en general, en la F1. A veces es bueno tener una discusión", dijo Verstappen.

La polémica llegó por parte de su padre que se enfadó con Red Bull y Christian Horner. "Supongo que él lo sintió así. El único que lo sabe es mi padre, la gente se inventa cosas en las redes y el único que sabe lo que quiere decir es él. Pero por mi parte, no importa estar de una parte o de otra. Como hijo de mi padre, sería raro estar en la otra parte. Mi padre, por cómo le conozco, dice las cosas y no es un mentiroso. Pero es importante, como equipo, que podamos hablar por fin de las prestaciones del gran coche que tenemos. Nadie lo está mencionando mucho en los últimos días", dijo el piloto.

Por último, Max también zanjó nuevamente los rumores que apuntan a su salida. "Estamos en el mismo equipo. He visto muchas historias, por mi parte lo que quiero es independiente de quien esté o no esté al frente del equipo, es tener un entorno tranquilo en el que todos estén felices de trabajar. Esa es la intención cuando firmas por tanto tiempo, estar aquí. Depende de las prestaciones del coche. De 2026 en adelante hay dudas por el cambios de reglas, pero ya sabía eso cuando firmé y sé lo que han hecho por mí durante mi carrera. La intención es seguir con este equipo, absolutamente, y estoy muy feliz aquí. Mientras rindamos, no hay razón para marcharse", concluyó.