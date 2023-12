El mensaje de Javier Tebas contra Ayuso por apoyar la Superliga

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, felicitó este jueves al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez, por el "gran éxito al ver la luz verde por parte de la Justicia europea a la Superliga", proyecto liderado por el mandatario madridista.

"Quisiera aprovechar la oportunidad también para felicitar al Real Madrid puesto que hoy ha tenido un gran éxito al ver la luz verde por parte de la justicia europea a la Superliga", dijo Ayuso desde la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112. También agradeció a Florentino Pérez su "trabajo realizado en estos años por este nuevo éxito" de la Superliga, proyecto que "va a redundar en grandes beneficios para la Comunidad de Madrid". La presidenta regional muestra su apoyo a uno de los clubes fundadores del proyecto, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considerara este jueves ilegal el veto de la UEFA y la FIFA a la organización de la Superliga por parte de un grupo de equipos, entre ellos el Real Madrid y el FC Barcelona, al concluir que las normas que aplican estas dos asociaciones internacionales no están sujetas a ningún criterio que garantice su transparencia, proporcionalidad y objetividad.

Eso no le ha gustado a Javier Tebas, presidente de LaLiga y que salta a todas. "Estimada presidente @IdiazAyuso me parece que clubes de la @ComunidadMadrid como @Atleti @RayoVallecano @GetafeCF @CDLeganés y @AD_Alcorcon, no están muy de acuerdo con esta felicitación, ni tampoco @LaLiga que presido", ha respondido

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, además, compareció hoy en rueda de prensa junto a su homólogo de la UEFA, Aleksander Ceferin, para unirse en el rechazo al nuevo plan de Superliga: "Las ligas nacionales sólo tendríamos acceso a través de la tercera categoría ("Blue League", con 32 equipos) y es fácil ver que en la primera categoría siempre van a estar los mismos clubes, será una liga casi cerrada", afirmó el directivo español.

"Expresamos nuestro máximo apoyo a la UEFA como regulador, sabemos que va adaptando las normas a la realidad social y económica que tenemos, y nuestro máximo rechazo a este modelo de competición", agregó Tebas en referencia a la Superliga presentada por A22 poco después de conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Esa sentencia, aseguró el presidente de LaLiga, "no supone un reconocimiento de la Superliga, por lo que todo lo que estamos escuchando está totalmente manipulado", afirmó.

Tebas sí se manifestó abierto a que las competiciones europeas y la UEFA sigan evolucionando de acuerdo con los cambios económicos y deportivos.

"Llevan 69 años organizando competiciones europeas y han tenido que adaptarse, y en la temporada de 2022 establecieron nuevas normas sobre cómo se podrá, dentro de sus estatutos, crear nuevas competiciones", recordó