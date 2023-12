"La UEFA tiene abuso de poder dominante"

"Hemos ganado el #RightToCompete . El monopolio de la UEFA se acabó. El fútbol es GRATIS. Los clubes ahora están libres de la amenaza de sanciones Y libres de determinar su propio futuro”, ha asegurado Bernd Reichart, de A22, la promotora de la Superliga sobre la decisión del TJUE. El Tribunal Europeo. Y para celebrarlo, ha anunciado que se verán todos los partidos de la Superliga gratis. La sentencia del Tribuna, principalmente, da libertad a los clubes para hablar entre ellos y organizarse sin miedo a sufrir represalias por parte de la UEFA. Es, por tanto el primer paso para la creación de la Superliga. El proyecto, comandado por Real Madrid y Barcelona, los únicos clubes que se han mantenido al frente públicamente, tiene ahora las puertas abiertas para crecer, algo que antes no sucedía.

El Tribunal ha sido muy claro. "Dichas normas son contrarias al Derecho de la competencia y a la libre prestación de servicios. Las normas de la FIFA y UEFA que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales”, dice. Le impide, por tanto, tomar represalias si una nueva organización decide crear una nueva competición. Es el paso para crear una nueva competición externa y puede ser el primer paso hacia la Superliga. "Ello se debe a que las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado. Asimismo, las normas que atribuyen a la FIFA y a la UEFA un control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos derivados de estas competiciones pueden restringir la competencia, habida cuenta de la importancia que estas últimas tienen para los medios de comunicación, los consumidores y los telespectadores", insiste la sentencia.

LaLiga ha reaccionado en sus cuentas de las redes sociales: "Hoy más que nunca recordamos que la "Superliga" es un modelo egoísta y elitista. Todo formato que no sea totalmente abierto, con acceso directo, año a año, vía ligas domésticas, es un modelo cerrado. El fútbol europeo ya ha hablado. No insistáis". Tebas también ha hablado: "Ya empiezan a intoxicar como adverti, siempre han podido organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, y eso no se puede prohibir, el tema son las condiciones de las mismas para estar bajo la organización de UEFA y FIFA", ha dicho.