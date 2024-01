El duro mensaje de Jordi Évole contra Rafa Nadal y a favor de Itziar Ituño

Rafael Nadal ha recibido más críticas que nunca en su carrera deportivas tras su reciente nombramiento como embajador de la Federación Saudí de Tenis. Esta decisión ha provocado una oleada de reacciones negativas de políticos, periodistas y organizaciones de derechos humanos, quienes cuestionan la alianza con un país conocido por su historial en materia de derechos humanos. Las críticas se centran en la percepción de que Nadal, al aceptar este rol, podría estar contribuyendo a la estrategia de "blanqueo deportivo" de Arabia Saudí, que busca mejorar su imagen internacional a través del deporte

En esas críticas a Rafa Nadal muchos han aprovechado para defender Itziar Ituño, actriz española conocida por su papel en "La Casa de Papel" tras su participación en una manifestación a favor de la liberación de presos de ETA, lo que ha generado controversia. Ituño ha sido criticada por su apoyo a personas vinculadas con la organización terrorista ETA, lo que ha llevado a algunas empresas a distanciarse de ella, pero también ha provocado el posicionamiento público a su favor de mucha gente. Aprovechaban las críticas a Nadal para defender a la actriz, aunque no viniese a cuento. En el caso de Rafa Nadal, las críticas se han intensificado debido a su estatus de figura pública admirada y considerada un modelo a seguir. Su imagen de deportista ejemplar se ha visto cuestionada por su asociación con un régimen que ha sido ampliamente condenado por su trato a las mujeres y a las minorías. En cuanto a Itziar Ituño, la polémica se centra en el debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad moral de las figuras públicas. Mientras algunos defienden su derecho a expresar sus opiniones políticas, otros argumentan que su apoyo a los presos de ETA.

"Nadal, ni machista ni feminista", dice Jordi Évole

El último ha sido Jordi Évole, que en La Vanguardia, ataca a Rafa Nadal, con sutileza: "Nuestro VamosRafa Nadal no ha tenido inconveniente en hablar maravillas del país petrolero, a cambio de un cheque de no sé cuántos ceros que le ha convertido en embajador del tenis saudí. Durante su carrera, Nadal no se ha mojado mucho en temas políticos, como la inmensa mayoría de los deportistas de élite. Pero me pega que Nadal sea de los que dicen “ni de izquierdas ni de derechas” o “ni machista ni feminista”, ¿saben?", escribe. Y acaba su columna defendiendo a Itziar Ituño: "...se ha señalado y lapidado a la actriz Itziar Ituño por acudir a una manifestación en defensa de los derechos de los presos de ETA. La derecha y la extrema derecha, con esa nostalgia enfermiza que gastan, se empeñan en recuperar tradiciones más propias de un régimen como el saudí que de una democracia asentada como la española", dice.