El mensaje más patriótico del alcalde de Madrid a Topuria antes de ir a El Hormiguero

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida ha recibido este lunes a Illia Topuria, que esta noche estará con Pablo Motos en El Hormiguero. El alcalde de la capital ha sido muy efusivo con el campeón de la UFC: "Gracias por demostrar que no hay que nacer español para sentirse profundamente orgulloso de España. Has dado una lección de patriotismo", fue lo primero que le dijo. "Nos demuestras a todos que con esfuerzo, con talento y con tu mentalidad se pueden alcanzar los sueños. Espero es que podamos ver ese Topuria-McGregor en el Bernabéu. Estoy deseando poder ver ese combate aquí y que todos los madrileños podamos disfrutar de un acontecimiento deportivo de primer nivel y de mostrar el cariño que sentimos por ti", continuaba Almeida verbalizando el deseo de muchas personas de ver ese combate en el Santiago Bernabéu. Fue Topuria, nada más ser campeón, quien lo puso sobre la mesa.

"Te pido varias cosas", ha continuado Almeida, "que te recibamos muchas más veces, que puedas estar con nosotros en muchas más ocasiones para poder celebrar todas tus victorias y títulos. También que sigas siendo el deportista ejemplar que eres, para mí tienes unos valores y principios verdaderamente útiles. Y la última es que sigas siendo la persona que eres".

Topuria se mostró agradecido: "Agradecer todas las palabras bonitas de Almeida, a todos ustedes, que me habéis dedicado vuestro tiempo. Como mencionaste, llegué a España con 15 años y me hicieron sentir como una familia. Me llena de orgullo haber podido devolver una pizca de todo el amor que me dieron".

Después, el campeón georgiano le dio al alcade unos guantes: "Me han acompañado en los entrenamientos, es una pizca de mí y te lo entrego a ti".

Almeida se los puso y se vio fuerte con ellos: "¡Tiembla, McGregor!", ha dicho