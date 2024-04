El mensaje más polémico en El Chiringuito sobre pitar el himno en la final de Copa: "También jugamos la Copa del Caudillo"

La final de la Copa del Rey, que disputan este sábado Mallorca y Athletic Club de Bilbao el premio gordo de la lotería para los equipos que llegan a ella, para unos más que para otros, y también el maná para el sector hotelero y hostelero de las ciudades que las albergan y, en especial, para Sevilla desde que la acoge desde 2020 y ya está hecha a un nuevo día especial en su calendario.

Las turbinas de hoteles y restaurantes empezaron a ponerse en marcha a sabiendas de que el lleno técnico, como suele ser norma en este tipo de acontecimientos, iba a pasar a ser absoluto en este fin de semana abrileño y en sus prolegómenos con la llegada escalonada de las aficiones de ambos equipos, con entrada o sin ella.

El impacto económico de las últimas finales celebradas en Sevilla ha rondado los cincuenta millones de euros, como fue el caso de la última disputada en La Cartuja el pasado año entre el Real Madrid y Osasuna, o la anterior entre el Betis y el Valencia también en el mismo estadio.

En esta edición, la 'fan zone' del Athlétic estará junto a la Torre Sevilla, al sur de la Isla de la Cartuja; y la del Mallorca, en el Parque del Alamillo, separadas ambas por unos cuatro kilómetros que discurren en paralelo al río Guadalquivir y frente al centro histórico de Sevilla, su zona monumental y la de mayor concentración de bares y hoteles.

Desde mediados de esta semana, se han empezado a ver por el centro de Sevilla a los más madrugadores, la mayoría de ellos bilbaínos, de los más de 75.000 aficionados que se esperan en la ciudad y de los que más de 30.000 se quedarán fuera al haber 20.698 para cada una de las aficiones, el 80% del aforo de 60.000 de La Cartuja.

El ambiente va a ser espectacular y los dos equipos han intentado que sea así, pero uno de los momentos que está generando más interés es, otra vez, la pitada al himno que seguramente va a llegar desde la zona de la afición del Athletic.

En El Chiringuito hubo un encendido debate sobre este tema entre dos tertulianos. Uno de ellos defendía que no se puede pitar el himno, mientras otro aseguraba que no lo iba a pitar, pero tampoco quiso decir que le pareciera mal los pitos.

"Si el Athletic pita el himno de España, que no juega la Copa", aseguraba Rafael Almansa, indignado con que parte de la afición del Athletic viajase desde Bilbao a Sevilla con la intención de silbar el himno. Según su punto de vista, si se va a pitar el himno, si no les gusta el himno, que no jueguen decía. Para defenderse, Edu Velasco aseguraba. "También jugamos la Copa del Caudillo y no era de nuestro agrado", dando a entender que tampoco les gusta jugar, pero que lo hacen.