El mensaje de la mujer del muerto en el Granada - Athletic: "Mi hijo decía: "papá no coge el télefono"

Jornada de luto en el fútbol español tras la muerte de un aficionado en el Granada - Athletic de LaLiga. El partido se suspendió por l fallecimiento de un aficionado local tras sufrir un paro cardiaco. Fue Unai Simón quien advirtió de que algo sucedía en la grada y fue cuando el colegiado suspendió el encuentro, el Athletic iba ganando por 0-1. El personal médico del Granada le practicó ejercicios de reanimación durante varios minutos, pero finalmente el espectador fue evacuado en estado crítico. Tras ser trasladado a un hospital de la ciudad, el aficionado falleció a los pocos minutos de llegar.

El partido fue suspendido de forma definitiva y el Granada emitió un comunicado en el que expresaba su "profundo dolor" por el fallecimiento del aficionado. "Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos", señalaba el club nazarí. El Athletic Club también emitió un comunicado en el que mostraba su "profundo pesar" por el suceso. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de este aficionado y mandamos un mensaje de ánimo a sus familiares", señalaba el club bilbaíno

"Tenía un cáncer, pero estaba con quimio y sus historias. Si hubiera estado mal, yo soy la primera junto con su hijo (que es médico) que no le hubiéramos dejado venir", decía Nuria Aguilar, la mujer del fallecido. Se llamaba Antonio Trujillo. "Yo no soy mucho de fútbol, pero él decía que iba a `luchar hasta morir´. Él siempre ha dicho que hay que luchar hasta morir, incluso con el tratamiento de quimio, como su Granada", continuaba.

Fue al fútbol sin compañía "Hoy ha venido él solo. Yo le he dejado en la puerta del campo. Como por ahí no se puede aparcar, digo me voy al Nevada Shopping y cuando esté terminando me llamas y vengo a recogerte. Mi hijo, que se ha ido para Córdoba, dice que le ha llamado para preguntarle cómo iba el partido y que no le cogía el teléfono. Dice mamá, papá no me coge el teléfono", ha contado en la Gaceta de Granada.

Ahí es cuando se ha puesto nerviosa de verdad: "Entonces ha sido cuando yo le he llamado y se ha puesto Fernando (trabajador del club) y ya me ha dicho lo que ha pasado. Que le había dado un infarto y que le estaban reanimando".

Ha ido al estadio: "He cogido el coche y me he ido corriendo al campo, dando cuarenta vueltas intentando entrar por alguna parte, porque no sabía por dónde. Estaba en la puerta uno, Fernando ha venido y ha cogido mi coche para el hospital, cuando hemos llegado aquí estaba muerto", ha contado.

«Era una persona tranquila, relajada le gustaba hacer bromas", ha explicado. Y ha contado su historia de amor. Se enamoraron un verano, él siempre trabajaba en la fábrica de papel de Motril: "Yo tenía 14 años cuando empecé a salir con él, y el día 8 hicimos 32 años casados, y por lo menos otros quince de novios»