Messi hace doblete y Carlos Alcaraz es elegido revelación del año en los premios Laureus

Leo Messi y Carlos Alcaraz se saludaron antes de la entrega de los premios Laureus que se ha celebrado en París y después fueron dos de las estrellas de la ceremonia. Leo hizo historia en los galardones con su doblete al ser reconocido como mejor deportista del año y formar parte del mejor equipo, trofeo que ha ganado la selección argentina campeona del mundo en Qatar y que también recogió él como capitán. Carlitos es el deportista revelación del año después de haber ganado un Gran Slam el año pasado [el Open USA] y de haber sido el número 1 más joven de la historia del tenis.

«Es la primera vez que he ganado en solitario el Laureus World Sportsman of the Year Award [lo ganó en 2020, pero compartido con Lewis Hamilton] y después de un año en el que por fin ganamos otro premio que llevábamos mucho tiempo persiguiendo, el Mundial de la FIFA en Qatar, es un honor poder recoger este premio Laureus», dijo el argentino. «Estaba mirando los nombres de las increíbles leyendas que ganaron el Laureus World Sportsman of the Year Award antes que yo: Schumacher, Tiger Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton, Djokovic... Me doy cuenta de que pertenezco a un selecto grupo, y es un gran honor para mí», añadió.

«Estoy aún más feliz de que el equipo del que formé parte en el Mundial también haya sido reconocido esta noche por la Academia Laureus. El Mundial fue algo inolvidable para nosotros, y no puedo describir lo que sentí al volver a Argentina y ver lo que nuestra victoria había dado a la gente de mi país. Fue una experiencia que nunca podré olvidar y quiero dar las gracias a la Academia por premiarnos», afirmaba al recibir el trofeo que reconoce a la albiceleste como el mejor equipo del año. «Practico un deporte de equipo y Argentina ganó el Mundial gracias a eso, a ser un equipo. Ser reconocido dentro de ese grupo y ser el primer jugador de un deporte de equipo en ganar el Laureus World Sportsman of the Year Award es un gran honor», admite. «Me gustaría brindar mi apoyo a Laureus Sport for Good y al trabajo que están haciendo para utilizar el poder del deporte para cambiar el mundo», aseguraba.

«Quiero dar las gracias por este Premio Laureus. Estamos eternamente agradecidos. Es un gran placer haber sido reconocidos para ganar este Premio, un gran reconocimiento para todos los que ayudaron a hacerlo posible. Compartimos este premio con la selección argentina de fútbol, los entrenadores, los jugadores y todo nuestro país», decía Lionel Scaloni, el seleccionador argentino.

Los nominados a los Laureus World Sports Awards son elegidos por los medios de comunicación de todo el mundo y los ganadores son votados por los 71 miembros de la Academia Laureus del Deporte Mundial, todos ellos figuras legendarias de los últimos 50 años.

En categoría femenina la atleta jamaicana Shelley Ann Fraser Pryce fue elegida como la mejor deportista del año pasado, en el que ganó su quinta medalla de oro en los 100 metros lisos en los campeonatos del mundo. Un logro que llegó trece años después de la primera. « Es la sexta vez que me nominan en esta categoría, así que tener por fin la estatuilla Laureus en mis manos es uno de los mayores honores de mi carrera. Cuando los deportistas somos el centro de atención, es importante que demos el mejor ejemplo posible. Tenemos la responsabilidad de influir positivamente en la próxima generación, y de eso tratan los Premios Laureus», reconoció.

La china Eileen Gu ha sido galardonada con el premio a mejor deportista de Deportes de Acción después de haber ganado tres medallas en estilo libre de esquí en los Juegos de Pekín, durante los que cumplió los 18 años. Es la primera esquiadora que consigue tres medallas en los mismos Juegos en esa disciplina. Fue oro en las pruebas de halfpipe y big air, y plata en slopestyle.

El premio al mejor regreso ha sido para el futbolista danés Christian Eriksen, que ha podido volver a jugar al fútbol con normalidad después de los problemas cardiacos que hicieron temer por su vida en la Eurocopa 2020, al desplomarse en el campo durante un partido. No sólo ha vuelto a jugar sino que disputó todos los minutos de su selección en el pasado Mundial.

La atleta Catherine Debrunner se llevó el premio de mejor deportista con discapacidad lo ha ganado. Empezó 2022 arrasando en el esprint en pista en silla de ruedas y lo terminó ganando dos maratones. Consiguió el récord del mundo en 100 metros, 200, 400 y 800 en el mes de mayo. Pero ella se había fijado como objetivo debutar en el maratón de Berlín. Lo ganó y una semana después volvió a ganar en Londres.

El premio especial Laureus Sport for Good se lo llevó TeamUp, un programa mundial desarrollado por War Child, UNICEF Países Bajos y Save the Children que utiliza la actividad física para aliviar el estrés de los niños refugiados. El premio se lo entregó Robert Lewandowski. «Es un honor para mí estar aquí para entregar este Laureus Sport for Good Award a un programa inspirador. El deporte y la actividad física desempeñan un papel muy importante en la sociedad, y el trabajo que realiza TeamUp para ayudar a los niños desplazados por la guerra a gestionar sus emociones y a desarrollar su capacidad de recuperación es un magnífico ejemplo de ello», reconoció. «Muchos jóvenes de todo el mundo nos ven como héroes, pero los verdaderos héroes son esos chicos y chicas que luchan por superar dificultades imposibles, en este caso como resultado de la guerra. Estoy orgulloso de apoyar la misión de Laureus, que consiste en utilizar el poder del deporte para cambiar el mundo. Y es un privilegio especial entregar este Premio Laureus a un programa que lo está haciendo en mi ciudad natal, Varsovia», añadió el delantero del Barcelona, que el año pasado viajó a Ucrania para hablar con Andriy Shevchenko del proyecto.