Michel Martínez, de la cantera de Osasuna a estrella de las MMA en Estados Unidos

En muchas ocasiones, llegar a ser deportista profesional es un paso tardío. No todo el mundo logra alcanzar el sueño de dedicarse de manera real y exclusiva a un deporte, sea cual sea. Eso si, el éxito está destinado para aquellos con constancia y sacrificio, y ese es el caso de Michel Martínez.

Nacido en Tudela, canterano del Osasuna, y actual artista marcial en Estados Unidos. Su vida ha dado un giro de 360 grados después de que con 33 años decidiera cruzar el charco para emprender el mayor camino de su vida: ser profesional dentro del mundo de las MMA.

Y se puede decir que lo consiguió. El español, tras mucho sacrificio, logró un contrato como profesional en Combate Global y ahora, tras mucho esfuerzo, lucha por poner el 5-0 en su historial de combate.

En busca de ampliar su récord

El español estará peleando este próximo jueves 24 de abril ante otro invicto de la compañía, Anthony Desilva, una de las grandes promesas de Combate Global. El luchador estadounidense cuenta con un historial de tres victorias y cero derrotas, logrando finalizar todas sus peleas antes de las tarjetas, por lo que el reto es mayúsculo.

Una historia de superación

A pesar de haber hecho realidad un sueño, Michel Martínez ha tenido grandes complicaciones a lo largo de su carrera para lograr llegar donde está. Y es que tal y como cuenta, con 33 años cogió una mochila y se marchó a Miami, donde pidió una oportunidad en el MMA Masters.

El español tan solo contaba con una pelea como profesional, además de haber conquistado el campeonato de España, por lo que pidió sitio para emprender su carrera como profesional lejos de casa. Esa oportunidad llegó después de demostrar que el talento existía.

Sin embargo, ese talento no venía de serie, sino que tuvo que forjarlo a sus 25 años. Comenzó en kickboxing, y tras varios años de entrenamientos, debutó como profesional en 2019, logrando una gran victoria por KO, y con ello decidió marchar a EE.UU.

Una vez allí, la compañía Combate Global le firmó un contrato de cinco peleas. Pero el camino no iba a ser tan sencillo. Tras lograr vencer en las dos primeras peleas, la compañía pasó por problemas televisivos, lo que le impidió poder pelear.

Sin embargo, la compañía supero sus baches económicos y volvió a firmar con el español para otras cinco peleas. Ahora, el español busca seguir haciendo historia lejos de casa, y para ello tendrá que superar un hueso duro de roer.

Sobre su rival

Durante los días previos al combate, "La Furia" se ha pronunciado acerca de su próximo rival. ""El récord está ahí, es un rival peligroso… pero él puede decir lo mismo. He ganado mis cuatro combates antes del límite y tres de ellos en el primer asalto. Tengo claro que nunca se ha enfrentado a alguien como yo", asegura el español en referencia a Anthony Desilva.

Una pelea que definirá cuál es el gran prospecto de la compañía, puesto que ambos peleadores cuenta con un cero en su casillero. "Esta es una pelea muy importante y por eso he venido con tiempo. He venido con mes y medio porque quería afinar y estar en mi mejor momento. Es una oportunidad que no se me puede escapar. Soy un luchador bastante agresivo y espectacular en las peleas. Entonces vamos a representar eso, y vamos a demostrar que estoy al nivel", aseguraba para Marca.

Sus inicios en el fútbol

Sin embargo, en los últimos días no se ha pronunciado exclusivamente sobre su futuro. También sobre su pasado. Y es que en algunas entrevistas realizadas recientemente, el español ha hecho mención a su pasado futbolístico. "Yo siempre he sido jugador de fútbol… y se me daba bien. Estuve fichado en Pamplona por Osasuna, en División de Honor. El problema es que siempre me gustaba la pelea y la guerra, y en el fútbol tenía complicaciones por eso. Era bueno, pero saltaba… desde pequeño, cuando la gente se metía conmigo o lo que sea, pues siempre he dado la cara y me he defendido. Siempre me ha apasionado el saber defenderme, el saber luchar, y entonces pues eso me fue vinculando a empezar a aprender el deporte".

No planea un regreso a España

Tras un buen inicio de carrera, las posibilidades de firmar por otras compañías son reales. Sin embargo, los sueldos no son los mismos, por lo que ha descartado su regreso a España. Compañías como WOW, donde Ilia Topuria es propietario, o WAR MMA, son algunas de las opciones que se han puesto encima de la mesa. Sin embargo, el español ha declinado las ofertas por temas económicos. "A mí me han ofrecido pelear en WOW y pelear en WAR y demás… y pues la cantidad económica, la de Miami, es 3-4 veces superior a la bolsa de estas ligas. Entonces si hay un circuito donde te la tienes que jugar o tienes que ponerte un nivel fuerte o sacar tus cartas, yo creo que es aquí… En España lo están haciendo de lujo, eh. Y son muy buenas. Pero el nivel económico para poder costearte, pues una carrera como luchador profesional, que peleamos cada 3 meses o dos meses y medio… Gastamos mucho en preparación, en nuestro cuerpo… es muy difícil en España", aseguraba durante su entrevista para Marca.