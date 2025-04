Paddy Pimblett lanza un mensaje a Ilia Topuria tras su victoria en el UFC 314: "Me encantaría darle la bienvenida"

El UFC 314 no ha defraudado. Muchas eran las peleas que generaban incertidumbre y expectación, y una vez finalizada la cartelera estelar, se pueden sacar muchas conclusiones. El "main event" de la noche se llevó todo el protagonismo, puesto que Alexander Volkanovski se volvió a coronar como rey del peso pluma.

Sin embargo, uno de los mejores desempeños de este UFC 314 fue el de Paddy "The Buddy" Pimblett. El inglés dominó de principio a fin a Michael Chandler, y logró finalizar la pelea con un impresionante TKO. El estadounidense, que venía de aguantar cinco asaltos ante uno de los mejores de la división -Charles Oliveira-, se vio superado desde el principio y acabó en la lona, donde el árbitro se vio obligado a parar el combate.

Una actuación impresionante que disipó todas las dudas. Pimblett es una realidad en el peso ligero, y tras alzarse con esta victoria se espera que la UFC lo coloque como mínimo en el top 7 de la división del peso ligero.

Tras el combate, el inglés se encargó de pedir un nuevo combate a la UFC, y para ello sacó algunos nombres muy interesantes. Justin Gaethje, Dustin Poirier o Arman Tsarukyan han sido los elegidos por Paddy Pimblett para enfrentar en su siguiente pelea, con el objetivo de poder disputar una pelea por el cinturón lo antes posible.

Sin embargo, al acudir a la rueda de prensa, los periodistas le recordaron el nombre de Ilia Topuria, y él no dudo en responder y dejar un mensaje claro.

El reto de Pimblett a Topuria

Ante el olvido del inglés acerca de la presencia de Ilia Topuria en las 155 libras, los periodistas allí presentes quisieron recordar la figura del hispano-georgiano. Por ello, el de Liverpool volvió a lanzar un mensaje dirigido a Ilia y que podría suponer un evento por todo lo alto.

"Me olvidé por completo de él cuando estaba encima de la jaula. Ahora ya ni siquiera es el chico del desinfectante, ahora es el chorizo. Estoy mejor clasificado que él en la división, así de relevante es ahora mismo. Me encantaría darle la bienvenida a Topuria en peso ligero. Es más enano que Chandler, y le haré exactamente lo mismo que le hice a Chandler", eran las palabras de Paddy en rueda de prensa.

Pimblett es una realidad

Muchos aficionados a la MMA rechazaban la figura de Paddy Pimblett. Muchos otros simplemente la despreciaban, asegurando que su récord en la UFC era ante peleadores de bajo nivel. Todo eran excusas para afirmar que el de Liverpool jamás llegaría a estar entre los mejores.

Pues bien, la pelea ante Michael Chandler ha cambiado el panorama por completo. Su desempeño fue tal, que el inglés se ha ganado el respeto de todos. Ni Poirier, ni Gaethje ni el mismo Charles Oliveira lucieron tan bien ante el estadounidense como lo ha hecho Paddy Pimblett.

Dominó en el striking, poniendo en serios apuros a Chandler, y aprovechó sus habilidades en el suelo para puntuar con el "ground and pound". Y todo en menos de tres asaltos. "The Buddy" acabó el combate a falta de dos minutos para el final gracias a un increíble derribo. Desde ahí, Chandler no tuvo nada que hacer, se cubrió de los golpes que llegaban y el árbitro tuvo que parar la pelea.

Un combate que podría tener sentido

El hispano-georgiano va directo a por el cinturón. Esa es su intención a la espera de saber cuál es su camino definitivo en el peso ligero. Sin embargo, de no poder luchar por el título ante Islam Makhachev, una de las opciones que se abren es la pelea ante Paddy Pimblett. El inglés necesitaba una gran victoria como la de este fin de semana para ser considerado una opción más por el título, por lo que no sería descabellado pensar que la UFC planease un combate entre estos dos luchadores.

La enemistad entre ambos comienza en 2022, cuando el de Liverpool realizó una serie de comentarios riéndose de la invasión de Rusia a Georgia, país de origen de Ilia. Unos comentarios que provocaron la reacción de Topuria, que cuando se cruzó con Pimblett no dudo en hacerle frente.

Ambos peleadores acabaron enzarzados durante su estancia en el hotel Hilton, donde se hospedaban en los días previos a sus respectivos combates. "¡Te lo advertí! Esto es lo que pasa cuando nos faltas el respeto a mí y a mi país. Me viste y quisiste saludarme porque te cagas en los pantalones. Deberías agradecer a mi equipo porque si no te hubiera arrancado la cabeza", escribió Ilia en un mensaje de X.

Desde entonces, el mal rollo entre ambos ha permanecido latente y parece no tener fin, por lo que un combate podría resolver el pleito generado fuera de la jaula.