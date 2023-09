Un millonario paga 20.000 euros para que su hijo debute en un partido: “Nunca jugó al fútbol, solamente al FIFA”.

El FK Ústí nad Labem de la Tercera División de la República Checa recibió 20.000 euros por parte de un millonario para que su hijo de 22 años dispute diez minutos durante uno de los partidos del equipo. Martin Podhajsky no tiene experiencia... De hecho, jamás jugó. "Nunca jugó al fútbol... sólo al FIFA en alguna consola", declaró el presidente del Premysl Kuban. "Sin embargo, no se ve esa cantidad de dinero llegar todos los días. Si alguien me da este monto, dejaré que cualquiera se una", afirmó.

Martin tiene que entrar al terreno de juego para jugar los últimos diez minutos del partido y sustituir al delantero y capitán Jakub Mares. "Él mismo dijo que le gustaría jugar, luego llamó su padre y las cosas empezaron a moverse", aseguró.

En el mundo del fútbol suele ser muy frecuente que se escuchen rumores polémicos de pagos a cambio de favores. Ahora bien, también es cierto que todos esos asuntos suelen gestionarse de manera privada y no públicamente.

La estrategia

"Cuando algún partido vaya 3-0, le pondremos en el ataque diez minutos, será suplente de Mares. Irá a entrenar, se preparará. Si su padre es tan tonto que nos dará quinientos mil por diez minutos... Lo siento, no tenemos patrocinadores", declaró el presidente.

El FK Usti nad Labem actualmente está en la sexta posición de la Tercera División y desde la directiva están regalando 10.000 abonos.