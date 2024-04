Entre la misión imposible de LeBron James y la parálisis de Joel Embiid

Los Nuggets, los defensores del anillo, están a una victoria de barrer a Los Angeles Lakers. Los californianos suman once derrotas seguidas ante Denver y no han podido ganarles desde diciembre de 2022. Estos son momentos que le encantan a LeBron, como en las finales de 2016 cuando los Cavaliers remontaron un 3-1 ante los Warriors, sin embargo, para poder aspirar a un partido más deben aparecer jugadores de la talla de D'Angelo Russell, que no anotó en el tercer partido.

El tercer partido de la primera ronda del Oeste entre Denver y Lakers comenzó con un rumbo complicado para LeBron James. El alero apareció en el listado de lesionados como "probable" por un problema en el tobillo izquierdo, una tendinitis peronea con la que jugó los 42 minutos en los que estuvo en cancha y aunque aportó con 26 puntos no fue suficiente (112-105).

NBA Playoffs - Denver Nuggets at Los Angeles Lakers CAROLINE BREHMAN Agencia EFE

Al inicio del encuentro Anthony Davis y compañía tomaron la ventaja en el marcador llevándose el primer cuarto (23-33), pero los actuales campeones resolvieron los problemas en defensa mediante el juego colectivo. Cuatro de sus cinco titulares anotaron 20 o más puntos además de contar con otra gran noche del dos veces MVP Nikola Jokic, que contribuyó con 24 puntos, 9 asistencias y 15 rebotes.

Espectacular noche de Joel Embiid

En la Conferencia Este los 76ers necesitaban una victoria ante los Knicks y eso lo sabía Embiid. El pívot, nombrado Jugador Más Valioso de la temporada anterior, decidió cargar con todo el peso del equipo al anotar 50 puntos en su casa y con su gente en un partido apretado hasta el tercer cuarto, donde Philly comenzó a tomar la ventaja y al final se llevaron la victoria por 125-114.

Joel Embiid sufre de parálisis de Bell y esto se puede notar en algunas tomas directas hacia su cara, pero eso no lo detuvo para convertirse en el mejor jugador de la noche y unirse a la lista de los 29 jugadores en toda la historia en anotar 50 puntos o más en un partido de Playoffs de la NBA.

Joel Embiid, jugador de los Sixers. Matt Slocum Agencia AP

Embiid fue demasiado para los de New York, el camerunés fue una máquina ofensiva anotando cerca de canasta, ayudando con 5 triples y anotando 19 tiros libres con un porcentaje de acierto del 90 por ciento aprovechando todas las faltas de los contrarios. La superioridad del pívot fue tanta como para desesperar a sus defensores. Hubo varios momentos de tensión entre él y Mitchell Robinson hasta que una lesión dejó fuera al de los Knicks.

Los de la Gran Manzana no son un rival sencillo. Segundos del Este en la temporada regular, se llevaron los dos primeros encuentros jugando en el Madison Square Garden. En el tercero, los 39 puntos y 13 asistencias del base Jalen Brunson no fueron suficientes.

Magic también gana en casa

Los de Orlando consiguieron ganar su primer partido frente a los Cleveland Cavaliers en un partido que terminó con diferencia de casi 40 puntos (121-83). Paolo Banchero anotó 31 puntos y atrapó 14 rebotes. Donovan Mitchell se quedó en 13 puntos con 1/6 en triples.