El día que D'Angelo Russell se vistió de LeBron James

LeBron James abandonó la cancha en la derrota de los Lakers ante los Kings cojeando del tobillo izquierdo. La estrella de los Lakers fue baja en el partido ante los Bucks, pero su equipo fue capaz de derrotar a uno de los rivales más potentes de la Conferencia Este (123-122). Los Lakers son novenos en el Oeste con 35 victorias y 30 derrotas y a poco más de un mes para el final de la primera fase están inmersos en la lucha por los puestos que dan acceso al "play-in".

La baja de LeBron, que podría regresar el domingo en el partido ante los Thunder, los nuevos líderes del Oeste, hizo que D'Angelo Russell protagonizará el partido de su vida con 44 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias. La victoria fue dramática. Anthony Davis, que jugó con el brazo izquierdo lesionado, se fue hasta los 22 puntos y 13 rebotes, pero el choque no se decidió hasta la última jugada en la que Spencer Dinwiddie colocó un tapón a Damian Lillard. Los Bucks son terceros en el Este y están a siete victorias de los Celtics.

El nuevo líder del Oeste son los Oklahoma City Thunder a los que pocos esperaban en esta situación en el mes de octubre. Los Thunder volvieron a contar con un estelar Shai Gilgeous-Alexander (37 puntos y 6 asistencias) para derrotar a los Heat que mandaban por 14 puntos en el tercer cuarto (107-100).

En Washington, los Wizards evitaron superar el récord negativo de 16 derrotas seguidas gracias a su triunfo ante los Hornets (112-100). Y Santi Aldama destacó en la derrota de los Grizzlies ante los Hawks (92-99) con 13 puntos, 5 rebotes y 3 tapones.

Otro ilustre lesionado, Stephen Curry, que se torció el tobillo derecho el jueves ante los Bulls, podrá reaparecer en breve. Hay "optimismo" en la franquicia de San Francisco para que vuelva pronto. Curry fue sometido a una resonancia magnética que no arrojó daños de consideración por lo que no se espera que su rehabilitación le tenga alejado demasiado tiempo. Tras un notable mes de febrero con once victorias y solo tres derrotas, los Warriors están luchando por entrar en el "play-in".