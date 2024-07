El motivo por el que Mbappé habla un español perfecto

Kylian Mbappé está en un momento complicado. El galo asumió que fue un fracaso su participación en la Eurocopa. Al mismo tiempo, el francés reconoció que ahora empieza una nueva etapa en el Real Madrid. Una de las anécdotas más desconocidas es el motivo por el que Mbappé empezó a hablar español. Después de un partido de Champions sorprendió a todos. "Sé que juego en uno de los mejores equipos del mundo. Voy a darlo todo en lo que queda de temporada. No tengo decidido mi futuro", dijo el francés.

La clave de todo radica cuando Mbappé decidió estudiar castellano con 15 años cuando estaba en Mónaco. El propio club monegasco subió un vídeo a YouTube —para felicitarle su cumpleaños el 20 de diciembre de 2019— donde se puede ver a su exjugador, ahora en el PSG (y pretendido por el Real Madrid), estudiando el idioma. "Para los estudiantes Erasmus, España es el destino más popular y preferido en todos los países excepto Noruega", dice en el vídeo.

No es la primera vez que sale a relucir el castellano de Mbappé. Thierry Henry, que pasó por Barcelona y también lució un gran castellano, ya explicó la importancia para su crecimiento personal y personal. "Mi español es muy bueno, pero eso es porque quería ser un gran jugador de fútbol y también ser una figura relevante, alguien que pudiera marcar la diferencia. Hoy en día no se puede querer ser una estrella internacional y solo hablar francés. No tiene sentido. Hay que aprender, hay que saber adaptarse a todas las circunstancias", dijo en su día.

Mbappé ahora tiene en sus botas la oportunidad de hacer historia en el Real Madrid.