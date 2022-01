De ser Tokio en “La Casa de Papel” a debutar en el Dakar de Motos

La historia de Sandra Gómez es de lo más curiosa y polivalente. Su destreza no solo le permiten afrontar un Dakar sino ser especialista en una de las series más exitosas de la historia: “La Casa de Papel”.

La piloto madrileña está siendo partícipe de su primer Dakar, una experiencia de la mano del equipo Xraids Experience Clínicas Cres con una Husqvarna de 450cc. Aparte de participar en diferentes pruebas de rally, como el Dakar o pruebas de trial, la piloto también trabaja de “stunt rider”. Un “stunt rider” es una persona especializada en escenas de peligro con las motos, en este caso, en películas y series.

“Stun rider”

La gran capacidad de la piloto española la ha convertido en una especialista de acción perfecta, como demostró en una de las escenas más famosas de las primeras temporadas de la serie: el dramático regreso de Tokio a la Fábrica de Moneda y Timbre, vestida con un uniforme de la policía a los mandos de una moto. En ese salto no iba Úrsula Corberó, sino Sandra Gómez. “En ‘La Casa de Papel’ fue bastante fácil, entendí rápidamente lo que querían hacer. Lo hice y me pedían que lo repitiera y yo decía: ‘Vale’. Pinché la rueda de delante con las escaleras y querían parar el rodaje, pero dije que no, que no pasaba nada, que podía hacerlo con la rueda pinchada. La hinchamos un poco y lo que durara...”, revela en una entrevista en Mundo Deportivo. Sin embargo asegura que está tan ocupada que ni siquiera ha tenido tiempo de ver la serie que le ha supuesto su papel más destacado fuera de la competición.

Sandra también hizo alguna escena de la serie de Netflix ‘Sky Rojo’. “Cuando llegas al rodaje, el director o el que se encarga de esa escena te dicen un poco la idea que tienen, pero por lo general no saben mucho de motos. Ellos te dicen su idea y tienes que ver si se puede hacer o no. Hay veces que pienso: Eso que me piden sólo puede hacerlo Toni Bou”, confiesa.

Sandra Gómez viene de una familia aficionada a las motos. Su hermano mayor es Alfredo Gómez, uno de los mejores pilotos del mundo en hard enduro. Con 15 años fue campeona del Trial de Naciones y en unos X Games contactaron con ella para que probara el enduro, y debutó con medalla de bronce. A partir de ahí se decantó por competir en trial y hard enduro hasta adentrarse en su última aventura sobre dos ruedas: el Dakar.

Una exitosa carrera

Gómez, de 28 años iniciaba el pasado 1 de enero en el Dakar la que será su vigésima temporada en alta competición, decimosexta en ámbito internacional. Rally al que acude tras haber sido seis veces campeona del mundo de trial por naciones, subcampeona individual, tres veces medallista mundial de enduro por equipos, ganadora de la Copa del Mundo de Súper Enduro, de un cetro de enduro cross en Estados Unidos y de otras tres medallas en los X Games.

Además, trabaja como presentadora en ‘Garage TV’ y es coordinadora de la Comisión Femenina la Federación Española de Motociclismo.