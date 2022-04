Le ha costado a Bagnaia aparecer esta temporada, su comienzo de curso ha sido más complicado del que se esperaba para el vigente subcampeón, pero el italiano ha olvidado el sufrimiento con una actuación brillante en la Q2 del Gran Premio de España. Con un circuito Ángel Nieto de Jerez casi hasta la bandera este sábado, el de Ducati ha firmado una “pole position” de récord, con un 1:36.170 que ni él sabía cómo lo había hecho. “Yo pensaba alcanzar el 1:36.5, pero el último sector ha sido perfecto, en la curva 11 y 12 he marcado la diferencia, estoy contento, me encuentro muy bien y muy satisfecho de cómo estamos trabajando este fin de semana. Así me gusta”, confirmaba Pecco, que había tenido problemas con la nueva Ducati y en las dos primeras citas sólo fue capaz de sumar un punto.

Todavía no ha subido al podio y es décimo del campeonato, muy lejos de donde se le esperaba. Pero parece que en Jerez está de vuelta, con esta “pole”, la primera del curso para él, y un ritmo que le convierte en gran favorito para la victoria este domingo junto a Quartararo, los dos más dominadores entre viernes y sábado.

El francés, líder del Mundial, no pudo llegar al listón que puso Bagnaia, pero se guarda algo para la carrera. “Hay que ser realista y no era posible hacer ese tiempo, no sé cómo lo ha hecho con este calor y las condiciones de pista. Ha hecho algo increíble, pero lo importante es el domingo, sé que mi ritmo con goma usada es bueno y tenemos algo más guardado para el día en el que se reparten los puntos”, explicaba Fabio, que ya ganó hace una semana en Portimao y se le da muy bien Jerez.

Tercero ha sido Aleix Espargaró, uno de los pilotos más regulares en lo que va de temporada en clasificación y que vuelve a sumar una nueva primera fila. Le ha costado más este fin de semana que otros, pero parece que ya ha encontrado el camino. “No sé qué pasaba que con el neumático blando trasero, que el viernes acabé el 13. Esta mañana hemos mejorado y con el neumático de carrera tengo uno de los mejores ritmos. Sabía que tenía que clasificar bien y he arriesgado en la vuelta rápida. Ver el circuito lleno es brutal, no queda un hueco y es sábado. Ya no me acordaba de lo que es esto, Jerez es increíble”, comentaba el de Aprilia que volvió a sentir el apoyo del público, de vuelta con normalidad en la catedral del motociclismo español.