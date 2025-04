El GP de España, la siguiente prueba del algodón para Marc Márquez

No necesita demostrar nada a nadie a estas alturas Marc Márquez, pero en esta temporada de la resurrección definitiva se va encontrando con pruebas que debe superar para ir confirmando su regreso. Aprovechó las tres primeras citas del año, que eran favorables a su estilo, para marcar las primeras diferencias, a pesar incluso de su caída en Texas. Después, llegaba Qatar, el primer circuito ideal para Pecco en el calendario y donde el italiano quería marcar un punto de inflexión y cambiar la inercia. Ahí también reinó Marc, dando un golpe encima de la mesa en la lucha por el campeonato con su compañero de equipo.

Ahora, el Mundial de MotoGP llega a Europa, a Jerez, para muchos, el verdadero arranque del campeonato, aunque Márquez ha aprovechado lo anterior para ir ganando distancia en la clasificación. En el circuito Ángel Nieto llega la siguiente prueba del algodón para el de Cervera, donde hace mucho tiempo que no era favorito y donde, precisamente, en julio de 2020 se rompió el húmero derecho y empezó su calvario.

Ante el público español ha ganado Bagnaia los tres últimos años. Por eso dice que se encuentra como en casa, y por eso es un buen sitio para ver si Marc sigue minando la moral de su principal enemigo. «Las sensaciones son muy buenas, los resultados lo dicen. Si no tienes buenas sensaciones, es imposible que lleguen los resultados. Me encuentro en un buen momento de forma. Físicamente, he mejorado y cada vez me encuentro mejor respecto. Cada vez trato menos las lesiones anteriores y eso me ayuda, pero veremos cómo va. Ya vimos Austin. En una milésima de segundo cambia el Mundial, cambia la historia. Hay que seguir con la misma mentalidad. De Austin fuimos a Qatar, que lo salvamos muy bien. Aquí seguiremos igual. Pecco ha ganado los tres últimos años aquí; Álex está en un gran momento de forma. En cada sesión entenderemos a qué podemos optar en el Sprint y la carrera», explicaba Marc.

La pregunta es si este Márquez es más fuerte que el de 2020, que llegó al trazado andaluz como campeón y dominador y ahora vuelve a ser el que marca el ritmo. ««Mi nivel entonces era increíble. Ahora me siento diferente; ni mejor ni peor. Soy rápido y aún es difícil saber el límite. Con la otra moto, con tantos años, ya lo sabía. Ahora, estoy mejorando en distintas áreas todavía», explicaba.

El año anterior tuvo una lucha con Pecco en Jerez, pero se quedó algo corto con una Ducati que no estaba a la altura de las oficiales. «El paso que vi entre la GP 23 y la GP 24-25 es grande. Con la GP 23 estaba más limitado en entrada en curva. La GP 24-25 me da más confianza y no ves tanto el límite. Tengo interés en ver esta moto en un circuito pequeño», confesaba.

En otros tiempos, las Ducati sufrían muchísimo en Jerez y ahora funcionan en todos lados. Llevan 21 victorias seguidas y buscan la plusmarca de 22 de Honda. «Podemos ganar todas las carreras, es importante para Ducati ese récord», confesaba Marc ayer.