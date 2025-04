Marc Márquez o el inconformismo de siempre querer más

Marc Márquez se encuentra en un gran momento en la temporada 2025. El piloto de Cervera enfrenta los desafíos que le vienen de frente con una pregunta en su mente: ¿Y por qué no? Al dejar atrás todos los problemas de lesiones acumuladas que ocurrieron con el paso de los años, Marc comenta que ha aumentado su confianza a tal punto que en varias ocasiones ha conseguido olvidar las dolencias que carga en su brazo y hombro derecho. Ahora su meta es encontrarse con una versión distinta a la de 2019, una que busca competir al máximo, pero con objetivos diferentes, incluso con un incentivo más, el hacerlo con su hermano Álex Márquez como uno de sus rivales.

Marc Márquez con Estrella Galicia 0.0 Estrella Galicia

"Me siento parte de Estrella Galicia porque no es solamente un patrocinio, sino que ha acompañado mi carrera deportiva. Es el único sponsor que he podido mantener en mi carrera deportiva desde 2011. No solo lo que hemos ganado juntos, sino que me habéis acompañado en mis malos momentos y ahora poder competir un Gran Premio", expresó Marc en la rueda de prensa, en la que le preguntaron sobre lo que le caracteriza, el seguir peleando, a lo que comentó: "Una de las frases favoritas de Ignacio (Rivera) cuando voy a comer con el es ¿y por qué no? Es la esperanza, el inconformismo de siempre querer más".

En una época repleta de cambios en la carrera de Marc Márquez, el cambio mental también ha sido parte del progreso para abandonar los problemas de las lesiones y recuperar la confianza. "Eran unos años en los que la confianza, incluso el físico, todo iba bajando. Era lesión tras lesión, eso hacía que el físico no se pudiera preparar de la mejor manera, que no cogieras buena inercia y cada vez te encontraras peor físicamente. Ahora es una inercia que va al revés y luego la confianza, la gasolina que te dan los buenos resultados. Cuando tú tienes confianza cada vez pruebas cosas diferentes, te van saliendo y eso genera que te lo tomes todo con más tranquilidad y no entres en ese punto de ansiedad".

El propio Marc explicó por qué no se siente en su mejor versión, sino en una más diferente, específicamente una más tranquila. "Tengo otra mentalidad, otra experiencia, eso me hace ver las cosas de otra manera. Veremos a final de año. Si no remato, no habré sido el mejor... Más fuerte no me atrevo a decirlo, sí el más tranquilo, mucho más", añadió.

También le dedicó un momento a sus rivales, en el que recalcó "me encanta cuando me preguntan sobre Álex", así como se le suele preguntar a su hermano sobre Marc. "Es un pilotazo. Lo ha demostrado este año. No es fácil mantener la presión y lo está haciendo como si tuviera ocho mundiales. Va a ser un candidato siempre y cuando veamos la evolución de la moto".

Marc explicó el momento en el que le pidió disculpas a su hermano tras el toque que tuvieron: "Cada uno hace el máximo. Tuvimos ese toque, que fue más culpa mía, pero no es voluntario y eso lo demuestra. Podía haber caído yo con mi hermano, que es lo último que quiero que pase en el mundo". Sobre Jorge Martín, Marc le envió un mensaje: "Mi consejo es que no tome ninguna decisión en caliente ni lesionado".