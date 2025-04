GP Qatar MotoGP 2025: Enorme victoria de Marc Márquez en "territorio Bagnaia"

Tenía miedo Marc Márquez a perder mucho terreno en el Gran Premio de Qatar, en un circuito que le cuesta especialmente y que es de los preferidos de Bagnaia, su gran rival, pero no hubo nada por lo que preocuparse para el de Cervera. El «93» convirtió una desventaja en una virtud y cambió la forma de pilotar para poder dominar también en «territorio Pecco» y dar un nuevo estirón al frente del Mundial de MotoGP.

Marc ganó a lo grande la carrera larga en Lusail, mostrando una gran capacidad para gestionar los neumáticos y apretando al final con un par de vueltas rápidas imposibles para el resto. Ya son 91 victorias para él, una más que Ángel Nieto, al que ya deja atrás en la clasificación histórica y se va a por Rossi y Agostini. Ganó la Sprint el sábado y no perdonó ayer para llegar a siete triunfos de ocho posibles en este curso 2025. Y el único día que no venció se fue al suelo cuando estaba líder con dos segundos de ventaja.

«Todo el fin de semana he tirado más de cabeza que de instinto, porque me cuestan varias curvas en este circuito. Tenía mis dudas en la carrera, sabía que tenía diez vueltas de neumático delantero tirando fuerte y he gestionado al principio. Cuando me ha pasado Pecco he visto que me tenía que espabilar y era cuando empezaba la carrera realmente», contaba Marc en Dazn sobre su estrategia en carrera. Porque todo empezó con un toque de su hermano, Álex, que le hizo saltar por los aires alguna de las aletas del colín trasero. Eso permitió que Morbidelli tomara la cabeza y se marchara más allá de un segundo, pero eso no era un problema para Márquez.

«No me preocupaba Morbidelli, me interesaba hacer un ritmo lento al principio, he dejado que bajara el neumático trasero y luego me he sentido más cómodo y al final tenía ese extra en las frenadas para machacar el delantero. Como estaba difícil he estado más concentrado. Tocaba recuperar el error de Austin con una gran actuación. Los rivales lo tendrían apuntado para atacarme y nos hemos sabido defender bien», continuaba el vencedor, demostrando que tenía todo previsto en su cabeza. Al principio parecía que estaba sufriendo, y en realidad estaba gestionando. Eso hasta que le pasó Bagnaia, un adelantamiento al que respondió el español inmediatamente en el primer duelo de ambos en pista vestidos con los colores del Ducati oficial.

Ahí sí se fue Marc a por la cabeza y entonces apareció Maverick Viñales para sorprender a todo el mundo y amenazar incluso con romper la racha de triunfos de la marca de Borgo Panigale. No pudo con Marc, que se escapó en el tramo definitivo con dos vueltas rápidas, aunque sí frenó a Bagnaia, que cuando quiso irse a por la cabeza no le quedaba ya neumático. Lo había gastado remontando desde el puesto 11 de la parrilla, a donde le condenó su caída en la Q2. «El segundo puesto es lo máximo que podría haber alcanzado, y lo que me da rabia es que los domingos sí puedo recuperar, pero los sábados no, y es siempre lo mismo», decía sobre sus problemas en las Sprint. Sólo gracias a la caída de Austin, una vez ha podido terminar por delante de su gran rival, que dio un buen golpe de moral en un trazado incómodo para él.

Son 26 puntos los que tiene Marc de ventaja sobre Pecco (porque acabó segundo por la sanción a Viñales, que fue condenado con 16 segundos por no cumplir su neumático delantero el rango de presión), todavía tercero por detrás de Álex, que tuvo su carrera más tormentosa del curso. Hasta ahora había sido segundo siempre sin grandes imprevistos, pero este domingo primero se tocó con su hermano y después con Di Giannantonio, al que sacó de pista y le costó una sanción que aceptó sin rechistar. Se bajó del podio por primera vez, aunque sigue segundo en la tabla y hasta Marc se lo decía con gestos tras cruzar la meta, que tuviera cabeza porque seguía arriba justo antes de llegar a Jerez.

En España aterrizará Marc como líder y con un gesto alegre, porque tras fallar en Austin reconocía que el finde fue «perfecto».

Clasificación GP de Qatar

1. Marc Márquez (Esp/Ducati Lenovo) 41:29.186

*2. Maverick Viñales (Esp/RB KTM Tech3) a 1.800

3. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo) a 4.535

4. Franco Morbidelli (Ita/Pertamina VR46) a 6.495

5. Johann Zarco (Fra/Castrol Honda LCR) a 6.668

6. Fermín Aldeguer (Esp/BK8 Gresini) a 7.484

7. Álex Márquez (Esp/BK8 Gresini) a 9.764

9. Pedro Acosta (Esp/Red Bull KTM) a 14.219

*sancionado con 16 segundos por no cumplir con la regla de presión del neumático delantero

Así va el Mundial (4 de 22 citas)

1. Marc Márquez (Esp) 123 puntos

2. Álex Márquez (Esp) 106 (-17)

3. Pecco Bagnaia (Ita) 97 (-26)

4. Franco Morbidelli (Ita) 78 (-45)