Las lágrimas de Marc y Álex Márquez tras su doblete en Tailandia: "Mamá, no llores"

No había nadie más feliz en el circuito de Chang que los hermanos Márquez. En 2019, en Valencia, los dos fueron campeones del mundo, uno de MotoGP y el otro de Moto2. Un día muy feliz al que le siguió una época un poco más complicada y tras la que ahora vuelven a sonreír de manera rotunda con sus dos dobletes este fin de semana en Tailandia. Marc y Álex han hecho primero y segundo tanto en el Sprint como en la carrera larga de la cita inaugural de la temporada 2025, con un dominio bastante claro sobre el resto, incluido Pecco Bagnaia, que siempre ha estado detrás de ellos. "Estoy muy contento de empezar así esta nueva etapa. Alucino por estar con mi hermano primero y segundo en MotoGP, lo hemos trabajado todo el invierno y no sé si lo repetiremos, pero espero que estemos más veces juntos en el podio. Mi madre seguro que está llorando en casa", decía Marc en Dazn. Antes, en la sala previa al podio, los dos se habían dirigido a la cámara con un mensaje para su madre, Roser, que los mira desde Cervera: "Mamá, no llores".

Su padre estaba en el circuito. El sábado vio el Sprint en el box de Gresini y este domingo se pasó al del Ducati Lenovo para presenciar la carrera larga.

"Pongo este fin de semana en el top de mi carrera, porque la familia es muy importante, sé lo que ha trabajado mi hermano y la felicidad es inmensa. Aquí están los mejores del mundo y poder hacer primero y segundo es algo que recompensa el trabajo de toda mi familia. Y mi abuelo, que tanto nos seguía, lo estará viendo desde el cielo", continuaba Marc, teniendo que hacer alguna pausa en la entrevista porque se le saltaban las lágrimas.

No era para menos, la emoción estaba justificada después de lo que ha pasado. "Ha sido un infierno, pero ya el año anterior me lo pasé muy bien. Ahora me siento con esa calma, disfrutando. Estando feliz profesional y personalmente todo sale mucho más fácil", admitía después de un fin de semana perfecto, con la "pole", y las dos victorias, además con mucha superioridad sobre su gran rival, Bagnaia, que felicitó a Marc por lo que acababa de hacer.