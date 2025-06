Quince años de la primera victoria de Marc Márquez en el Mundial: "Me siento joven"

Fue el 6 de junio de 2010, en Mugello, donde Marc Márquez consiguió su primera victoria en el Mundial de motociclismo. Era su tercera temporada, y en las dos primeras, aquel chico bajito y con cara de pillo no había podido subirse a lo más alto del podio. Pero aquel día en el GP de Italia, en la carrera de 125cc, que todavía no se llamaba Moto3, arrancó una historia increíble que todavía está abierta. Hace quince años que Marc consiguió su primer triunfo, por delante de Nico Terol, Pol Espargaró y Bradley Smith, en el comienzo de un palmarés que ya va por 274 carreras, 91 victorias, 98 "poles" y 155 podios.

Números de uno de los mejores pilotos de la historia, que acumula ocho títulos mundiales y va líder en el camino hacia la novena corona.

Aquel día tenía 17 años, ahora tiene 32, pero se siente en un estado de forma genial después de resurgir de su grave lesión en el húmero derecho.

"Es verdad, me han dicho que hace justo 15 años. Esto lo que significa es que el tiempo pasa rápido. Una aplicación me ha hecho una estimación y dice que tengo 26, así que todavía me siento joven", bromeaba este jueves en Alcañiz sobre un aniversario que le pilla en Aragón, en Motorland, en un circuito que le encanta y donde la mayoría le da como gran favorito por lo del año pasado, cuando arrasó con la Ducati de Gresini, y por sus siete victorias en este trazado, una en Moto2 y seis en MotoGP.

Es una gran oportunidad para él de volver a la victoria tras dos carreras sin hacerlo, aunque no tiene ningún agobio por eso: "Me vale ser líder y meter más puntos al segundo. Fue difícil Silverstone. En Le Mans fuimos segundos en parrilla, la Sprint la ganamos... Y en Silverstone sufrimos un poco más, pero solo había un piloto más rápido en el conjunto del fin de semana, que fue Álex", explicaba sobre los dos últimos fines de semana.