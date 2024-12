Una modelo revela que una estrella de la NFL le pagó por "entretener a los rivales con sus pechos"

La modelo Ava Louise, con más de 421,000 seguidores en Instagram, ha revelado en sus redes sociales que un jugador de los New York Giants le pagó con entradas para su reciente partido de la NFL para que pudiera distraer a sus oponentes mostrando sus pechos.

El pasado domingo, los Giants cayeron a 2-11 después de perder ante los New Orleans Saints por 14-11 en el MetLife Stadium, con lo que Nueva York ahora está empatado con los Las Vegas Raiders por el peor récord de la NFL. Y parece que los jugadores de los Giants están dispuestos a lograr cualquier ventaja posible sobre sus oponentes si se demuestra que las afirmaciones de la modelo son ciertas.

Un oferta insólita

Si bien no funcionaron en esta ocasión, la joven de 26 años alega que un jugador de los Giants le envió un mensaje directo ofreciéndole dos entradas para su juego contra los Saints si "las mostraba para distraerlos".

Para demostrarlo publicó la conversación en Instagram desde su cuenta de contenido para adultos, el presunto jugador de los Giants comenzó diciendo: "Oye sexy, tengo esas 2 entradas gratis para el juego si me haces un favor y muestras tus tetas a los Saints para distraerlos".

Louise respondió: "Dios mío, ¿qué pasa?", a lo que ellos respondieron: "Juego para los gigantes, te entiendo". Curiosa, la modelo respondió: "Jajaja, ¿qué número? Así me aseguro de que puedas ver bien".

El jugador, que no quería que lo pillaran desprevenido, respondió: "Lo podrás averiguar fácilmente en el juego. No puedo permitir que me pongas en evidencia y me multes con $$ jajaja. O que me despidan sabiendo que me das la espalda".

Mientras todos los aficionados contemplaban abrigados el partido, Louise se quitó su abrigo y publicó una foto en Instagram en la que se la ve haciendo alarde de sus atributos en la la línea lateral de los Saints. Una publicación que acompañó de un claro mensaje: "Hacer lo que hago para ganarme la vida tiene sus ventajas" .En sus stories de Instagram, Louise compartió una fotografía suya en el MetLife Stadium mostrando sus pechos. “Hice mi parte”, dice la fotografía que fue censurada.

Ya lo hizo con Trump

No es la primera vez que la modelo de Onlyfans utiliza esta táctica para llamar la atención. El pasado mes de septiembre, la joven de 26 años fue expulsada de un mitin del ahora presidente electo Donald Trump en Nassau Coliseum en Long Island, Nueva York. Esto, luego de que se quitara la blusa y mostrara sus pechos al magnate y otras 16.000 personas presentes en el acto.