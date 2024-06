Nacho, cansado de cumplir

Durante mucho tiempo, Nacho cargó sobre su espalda durante mucho tiempo con un halago envenenado. «Siempre cumple», decían. Un elogio que era una limitación. Siempre cumplía, pero nunca podría llegar a la excelencia que exige el Real Madrid. Ahora Nacho se despide del Real Madrid desde la concentración de la selección después de ganar su sexta Copa de Europa siendo titular en la final y con el brazalete de capitán.

«Lo de Nacho siempre cumple al principio estaba bien, pero con el paso de los años he demostrado que jugando contra los mejores equipos y los mejores delanteros he dado mi máximo y he sabido sobreponerme a ello», explica. «Me considero de los mejores, no es por echarme flores, pero me pongo un diez porque he dado mi máximo y he sido feliz en todo momento», añade.

Nacho sabía antes de que acabara la temporada de clubes que no seguiría en el Real Madrid, pero no quiso una despedida institucional y multitudinaria como la de Toni Kroos porque no tenía su compromiso cerrado con ningún equipo. «Me hubiera encantado tener algo firmado porque yo ya sabía cuando Toni se estaba despidiendo que se había acabado mi carrera en el club. Me daba pena no poder despedirme así, pero en ese momento no tenía para firmar el contrato que yo quería. Y no ha sido hasta hace diez días», afirma Nacho.

«No necesito una despedida como la de Kroos para saber lo que a mí me quiere este club: los compañeros, el entrenador, la afición... Voy por la calle y me siento el más querido. Que me hubiera gustado tener esa despedida, sí. Que seguramente en un futuro, aunque no de la misma manera la haremos, también. Pero no es lo que más me preocupa», añade.

Nacho está agradecido al club por el trato que le ha dado. «Cuando digo que tengo mucho que agradecer a este club me quedo corto», admite. «El club se ha portado tan bien conmigo que me dijo que si en algún momento quería cambiar de opinión o que si se echaba para atrás alguna opción que me convenciera que allí iba a tener mi casa», añade.

Pero Nacho quiere vivir «nuevas experiencias» después de 23 años en el Real Madrid. «No se ha hecho nada oficial todavía, pero me voy a Arabia, me voy al equipo de Míchel, el Al-Qadsiah, con una expectativas completamente diferente a las que tenía en el Real Madrid, pero feliz», asume.

La Eurocopa comenzó para él siendo titular contra Croacia, pero unas molestias le impidieron jugar los dos partidos siguientes, aunque ya está preparado para lo que necesite Luis de la Fuente. «No me encontraba del todo bien y decidimos parar unos días para recuperarme bien para lo que viene. Creo que voy a llegar sin ningún problema para jugar contra Georgia», dice.

España es ahora una de las favoritas y a Nacho le gustaría poner la Eurocopa al lado de las seis Ligas de Campeones que ha ganado. «Levantar un título con tu país es una de las cosas más bonitas que te puede pasar. La Eurocopa la pondría muy cerca de las Champions», reconoce.