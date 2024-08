La nadadora paraguaya más polémica de los Juegos dice que Neymar le mandó un mensaje

Luana Alonso, de tan solo 20 años, es uno de los nombres propios de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y es que, su expulsión de la Villa Olímpica generó un sinfín de comentarios. Además, a esto se le suma el papel de Neymar, una de las figuras más icónicas del deporte mundial que la contactó a través de las redes sociales. Tras no lograr clasificarse para la prueba de los 100 metros mariposa femeninos, Alonso generó mucho ruido mediático y comenzó a ser una figura pública.

Más Noticias Las becas que reciben los deportistas olímpicos por ganar una medalla están exentas del pago de impuestos

Los dirigentes del Comité Olímpico Paraguayo alegaron que su comportamiento era "inapropiado" y que su presencia en la Villa Olímpica estaba generando un "ambiente inadecuado" para el equipo. Luana Alonso no solo se ausentó para visitar el famoso parque temático, sino que también se la vio comprando en tiendas de lujo y cenando en exclusivos restaurantes de la capital francesa.

La respuesta del Comité Olímpico Paraguayo no se hizo esperar. Camilo Pérez, presidente del comité, lanzó duras críticas a Alonso, insinuando que su comportamiento no era digno de una atleta olímpica y cuestionando su deseo de representar a Estados Unidos, país en el que reside actualmente y para cuyo equipo manifestó su preferencia de competir.

"Ella vino aquí como paraguaya. Tiene que entrenar mucho más para representar a Estados Unidos, sus tiempos tienen que ser mucho mejores", declaró Pérez, haciendo evidente su descontento con la joven nadadora.

“Neymar me dio un “like” en una de mis publicaciones y después me mando un mensaje”, contó la atleta de 20 años en una entrevista en el programa Aire de Todos en el medio paraguayo GEN. Y, luego agregó: “Respondí tarde. No me llegó el mensaje, quedó en solicitudes. Dos semanas después le contesté y me volvió a responder”, explicó.

Luana prefirió no decir mucho más sobre el contenido del mensaje de Neymar: “Hasta ahí puedo decir”. Mientras tanto, el futbolista brasileño todavía no se manifestó públicamente sobre ese supuesto contacto y sigue con la recuperación de su lesión.