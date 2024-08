De las ofensas a España a la gloria: hito histórico de la selección de Marruecos

Marruecos ha sido noticia en los últimos días por las ofensas a España durante el partido de semifinales en el que La Roja acabó ganando por 2-1. Los españoles tuvieron que remontar el gol de penalti de Rahimi en la primera mitad. Una jugada en la que Achraf demostró su malas artes sobre el césped. Trató de poner nervioso al portero español, su compañero en el PSG Arnau Tenas. Con la pelota en la mano no dejó de hablarle mientras Baena intentaba apartarlo.

Pero las faltas de respeto hacia España del jugador nacido y criado en Getafe no acabaron ahí. Achraf se negó a atender a la prensa tras la derrota. Había sido solicitado por la prensa pero el futbolista marroquí no quiso atender a los medios de comunicación presentes en Marsella a pesar de insistencia de la FIFA. La idea era que el jugador saliera a atender a los medios pero el jugador del PSG se negó. Según el protocolo al menos uno de los tres jugadores que pide la prensa debe pararse a hablar, pero la selección marroquí no lo quiso así y el COI le impondrá una multa.

Asimismo, la pitada al himno de España al inicio del partido fue monumental provocando una gran indignación entre la afición española.

Un logro histórico

Pero ahora, todo eso ha quedado a atrás y la selección marroquí ha hecho historia al colgarse el bronce. Un logro sin precedentes para el fútbol marroquí, “Los leones del atlas”, consiguieron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de parís 2024, tras vencer a Egipto por 6-0. Este triunfo marca la primera vez que Marruecos obtiene una presea en una disciplina distinta al atletismo o el boxeo, subrayando el crecimiento del fútbol en el país.

El duelo africano entre dos selecciones que nunca habían subido al podio olímpico en fútbol no tuvo color ante la demoledora eficacia de los marroquís (6 de 6 remates). El partido por el bronce comenzó con Marruecos tomando la delantera gracias a un gol de Abde Ezzalzouli a los 23 minutos, seguido rápidamente por Soufiane Rahimi tres minutos después. Con un 2-0 al descanso, regresó al campo para finalizar la historia y Bilal El Khannouss anotó el tercer tanto a los 51 minutos.

Rahimi marcó su doblete, Akram Nakach añadió el quinto y el veterano Achraf Hakimi culminó la cuenta final.

El mensaje de Mohamed VI

Un éxito precedente por el que han recibido la felicitación del rey Mohammed VI. "A la vista de esta hazaña olímpica, primera de este tipo para el fútbol marroquí, no podemos más que saludar su gran actuación a lo largo de este prestigioso torneo, el alto espíritu de competitividad que ha demostrado así como su sincero patriotismo que "se manifiesta a través de su firme determinación de confirmar el lugar privilegiado y selecto que ocupa hoy el fútbol marroquí a nivel continental e internacional", escribe el monarca en un comunicado. Reiterando sus sinceras felicitaciones a los miembros de la selección nacional y a todos los que han contribuido a la realización de esta honorable hazaña, "SM el Rey desea a los miembros de la selección marroquí mayor distinción y pleno éxito en su prometedora carrera deportiva, asegurándoles su Alta solicitud y benevolencia", concluye.