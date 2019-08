Neymar y los fichajes más sonados que el Real Madrid le arrebató al Barcelona

La guerra por Neymar no ha hecho nada más que empezar y en Barcelona se les viene a la cabeza los grandes fichajes que el Real Madrid les arrebató a la entidad azulgrana.

El FC Barcelona sabe que Ney quiere volver a jugar al lado de Messi y por eso, desde los despachos de la Ciudad Condal, se están barajando todas las opciones posibles para traer al brasileño de vuelta. Una cesión con opción de compra obligatoria la próxima temporada es la última ofertada que el club ha presentado a la entidad parisina, que se niega a vender a su jugador a cualquier precio. Sin embargo, esta última opción parece ser la que más convence al PSG y ante eso, el Real Madrid entrará a escena. El club blanco, que hasta ahora no se había pronunciado acerca de un posible interés en la contratación del "10", ahora va a por todas y está dispuesto a igualar la última oferta presentada por el Barça.

Si en el terreno de juego se suele decir que no hay amigos, en los despachos tampoco y más cuando una de las grandes estrellas del panorama futbolístico, Neymar Junior, ha gritado a los cuatros vientos su deseo de abandonar el PSG.

Hugo Sanchez: El futbolista mexicano pudo haber vestido la camiseta del Barcelona. Cuando por entonces era jugador del Atlético de Madrid, Hugo recibió una propuesta del Barça que estaba interesado en hacerse con sus servicios. "Hubo un acercamiento del Barcelona. Minguella y Gaspart fueron a mi casa y con ellos tenía un acuerdo verbal", confesó en una entrevista años después Hugo Sánchez. Sin embargo, el entrenador del Barcelona en aquel momento, Terry Venables no era muy partidario de su fichaje y prefirió a Archibald. Ante la negativa del Barça por su contratación, Hugo siguió una temporada más en el Atlético y a final de esa campaña el Barça volvió a llamar a su puerta, pero el mexicano ya tenía un nuevo destino, el Real Madrid. "Me dijeron que me iban a pagar el doble, pero les dije que yo ya había llegado a un acuerdo con el Real Madrid".

Marco Asensio: Otra de las perlas que se le escapó al Barcelona fue Marco Asensio. El joven mallorquín fue una de las grandes pretensiones de la dirección deportiva del club y Asensio, incluso llegó a desplazarse a la ciudad condal para buscar casa. Sin embargo, en el último momento el Barcelona vio excesivo el precio de su fichaje, 3,7 millones de euros y el Real Madrid fue al ataque y se hizo con los servicios del mallorquín.

Dani Ceballos: El futbolista del Betis fue también uno de los objetos de deseo del Barcelona. El andaluz después de su gran actuación en el Europeo sub-21 fue tentado por varios equipos, entre ellos el Real Madrid. Cuando la negociación parecía cerrada con el conjunto blanco, el Barça entró al acecho, pero finalmente Ceballos se decantó por jugar en el Real Madrid.

Rodrigo Goes: Otro de los futbolistas que se le escapó al Barça fue el extremo brasileño. El club catalán seguía muy de cerca al futbolista y llegó a negociar con el Santos el fichaje del carioca. Sin embargo, la firmeza de la oferta económica del Madrid (45 millones) resultó decisiva para que Rodrygo acabara vistiendo de blanco.