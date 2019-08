Nike no pagará menos a las atletas que decidan embarazarse

El 22 de mayo Allyson Felix, atleta que cuenta en su medallero con seis oros y tres platas olímpicas; y once oros, tres platas y dos bronces en diversos campeonatos del mundo, firmó una columna en The New York Times en la cual explicaba cómo Nike, su patrocinador deportivo, había modificado sus cláusulas contractuales tras decidir embarazarse hacia finales de 2018. La denuncia, acompañada de otras tantas, ha surtido efecto: la compañía ha comunicado que no modificará los contratos laborales de las atletas que decidan ser madres.

El relato de Allyson Felix fue sobrecogedor. En su texto, la atleta contaba que las negociaciones no iban bien y que Nike “quería pagarla un 70% menos” de lo que recibía. Además, añadió que buscó la garantía de la compañía de no penalizar a la atleta si no lograba establecer sus marcas habituales. Efectivamente, Nike declinó.

Pero la queja que quiso exponer la corredora no fue para la empresa en concreto, sino, como ella misma dice, para el mundo del deporte: “Mi decepción no es con Nike, sino con cómo trata la industria del deporte a las mujeres. Esto no es sólo por el embarazo. Quizá estemos bajo la marca que nos patrocina, pero también necesitamos que hacerlas responsables cuando nos publicitan para atraer a la próxima generación de atletas y consumidores”.

Y ayer se confirmó la noticia. A través de su Instagram, Allyson Felix mostró un correo electrónico de la compañía a través del cual se comprometía a “no aplicar ninguna reducción para cualquier atleta que se embarace por un período consecutivo de 18 meses, comenzando ocho meses antes de la fecha de nacimiento. Durante dicho período la compañía se compromete a no rescindir ningún contrato de ninguna atleta si no compite a causa de un embarazo”.

La noticia fue muy celebrada por Felix, quien peleó duramente hasta lograr lo conseguido: “Nuestras voces tienen poder. Nike se ha comprometido a no tocar las garantías contractuales y ofrecer mejoras para las atletas que decidan ser madres. Esto significa que las atletas no serán penalizadas económicamente por tener un hijo”. Y sentenció el mensaje con un grito al resto de marcas: “¿Quiénes vais a ser los siguientes?”.