Nuevo escándalo trans en un partido de Rugby con tres jugadoras lesionadas: "¡Es como un camión!"

Las “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante los últimos años. Desde que la participación de atletas autodeterminados como mujeres comenzaran a competir en las categorías femeninas, las denuncias han sido constantes. Ahora, un nuevo caso en un partido de Rugby ha vuelto a calentar el debate.

Los hechos ocurrieron en un encuentro de la Niagara Rugby Union entre Stoney Creek y Fergus Highlanders y según denuncian algunas jugadoras hasta tres de ellas resultaron lesionadas por un deportista trans que se autodetermina como "no binario".

"Las jugadoras de rugby no estamos acostumbradas a sentir que nos ha atropellado un autobús en el campo. ¡Es como un camión!" afirmó una veterana jugadora de rugby del Stoney Creek Camels. La deportista añadió que que recibió un golpe tan fuerte en un juego que sintió como si un hombre enorme le hiciera un placaje.

Si esto hubiera sucedido un año antes, probablemente este deportista solo podría haber formado parte de la categoría masculina. Pero esta jugadora del equipo de rugby femenino senior de Fergus Highlanders se considera una persona en transición, de hombre a mujer, y fue autorizada para competir en la liga femenina. Este jugador transgénero, conocido como Ash, se registró como "una persona no binaria" que se identifica como mujer, mide aproximadamente 1,75 centímetros y pesa casi 100 kilos.

"Hay mujeres igual de grandes pero no pegan así"

“Somos mujeres”, dijo otra jugadora lesionada. “Jugar al rugby contra hombres es otra cosa” subrayó.

“Nunca antes me habían golpeado así, incluso a nivel femenino competitivo. Había mucha más fuerza bruta. Hay mujeres que son igual de grandes que él, pero ninguna chica pega así”, añadió.

La jugadora, que no quiere ser identificada por una variedad de razones, que incluyen no querer herir los sentimientos de nadie y ser etiquetada como intolerante, asegura no está en contra de ninguna persona trans. "De hecho, es todo lo contrario e incluso - reveló- después del partido charlé con Ash y creo que es una buena persona, pero esa no es la cuestión. Simplemente estamos es desventaja".

Este caso ha provocado un agrio debate dentro de la comunidad de rugby y muchos lo comparan con el de la nadadora Lia Thomas Estados Unidos. no obstante a este respecto otra jugadora aclaró: "Los nadadores cuando compiten tienen su propia calle y no hay colisiones. En el rugby, hay choques todo el tiempo. Las piernas de Ash son enormes y fuertes y cualquier entrada sigue pasándote factura al día siguiente".

En Twitter, también ha generado un intensa polémica. "Este no es un problema de género o sexualidad, es científico que la presencia de testosterona crea una ventaja de juego injusta y, debido al contacto físico del rugby es además ¡un problema de seguridad!" se puede leer en un hilo en Twitter que denuncia lo ocurrido durante el encuentro.

La polémica incluso ha llegado a España. "El árbitro de un partido de rugby en Ontario necesitó que 3 jugadoras quedaran lesionadas antes de echar del campo al tramposo. La seguridad de las deportistas importa y se pone en grave riesgo si varones transidentificados compiten contra mujeres" se se puede leer en el tuit publicado por la plataforma feminista "Contra el borrado de las Mujeres" que lleva años denunciando el "juego sucio" y el "robo de medallas" por parte de deportistas transexuales.