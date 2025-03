Núria Castán y su mochila antiavalancha de 1.100 euros para la nieve

Núria Castán (4-10-1997, Reus) cambió el sol del Mediterráneo por la pasión por la nieve. Es la única "snowboarder" española en el Freeride World Tour (FWT) y ocupa el quinto puesto del ranking mundial.

Las mochilas antiavalanchas son vitales en su equipación y pueden llegar a tener un coste de hasta 1.100 euros. La pala, la sonda y el detector de aludes completan el kit de imprescindibles de la rider, que funcionan como mecanismos de búsqueda y rescate a terceros. Con un sistema de airbag de globo integrado en el interior sólo hay que localizar un tirador o palanca en el asa de la mochila para activar el sistema inflable, que crea una burbuja lo suficientemente grande como para ayudar a la deportista a subir a la superficie, y proteger "las cervicales, la espalda y la cabeza", detalló Castán en una entrevista a Efe.

Las mochilas de Núria oscilan entre los 500 y los 1.100 euros. En competición suele usar las más pequeñas, de 15 litros, ya que pesan menos; mientras que para hacer "splitboard", una modalidad del "snow", prefiere llevar las de 30 litros. Cuanta más capacidad tengan, más caras son.

Pero es aún más complejo de lo que parece. Hay dos tipos de mochilas: las de gas y las eléctricas. Las primeras, las preferidas de la catalana, son de uso único, requiriendo un cambio de cartucho, que ronda los 100 euros. Las eléctricas, sin embargo, con sistemas integrados más modernos, se pueden utilizar hasta tres veces, y para ello basta con cargar la batería. Pese a ser prácticas, estas últimas van más allá de los 1.100 euros. "Pero es un precio que, por muy caro que sea, te puede salvar la vida", afirma la subcampeona del mundo del FWT 2024, mientras recuerda uno de los episodios más traumáticos de su carrera.

Fue en Verbier (Suiza) el 4 de abril de 2023. Núria, que reside en Austria, sobrevivió a un alud tras quedarse atrapada durante doce minutos. Y aunque llevaba puesta la mochila antiavalanchas, le pilló tan desprevenida que no tuvo tiempo de activarla. "Fueron los minutos más largos de mi vida. Yo estaba boca abajo, lo que cuesta más. Estaba súper aplastada y era muy difícil respirar. Hacía respiraciones muy cortas porque no podía abrir el tórax, y creo que de la hiperventilación me terminé desmayando, aunque creo que fue para bien porque cuando estás enterrado, lo único que puedes hacer es estar calmado, y cuesta mucho", asegura.

Las estadísticas apuntan a que, pasados los 15 minutos, la probabilidad de encontrar con vida a una persona atrapada bajo la nieve "es muy baja" dada la obstrucción de las vías respiratorias, recuerda Castán, rescatada por un grupo de "riders" que también se dirigían al punto de salida de la competición.

Aquí es donde entran en juego la pala, la sonda y el detector de aludes. Los tres juntos suponen una inversión de alrededor de 445 euros, y permiten abordar las tareas de rescate en el menor tiempo posible, facilitando el trabajo de las asistencias médicas. El detector de aludes ubica, mediante las ondas, a la persona afectada; mientras que las sondas, varas largas y plegables, sirven para pinchar la nieve y encontrar al accidentado y las palas, con planchas de aluminio y mangos extensibles, permiten excavar la nieve y romper bloques para, finalmente, rescatar al individuo.

En la temporada de 2012-2013, con apenas 15 años, Castán participó por primera vez en la mejor competición de Freeride del mundo, el Freeride Junior Tour (FJT), siendo la más joven del circuito, dónde conquistó tres podios de las cuatro carreras disputadas. A partir de aquí, su ascenso fue constante. Tras ser elegida como la mejor rider del mundo en 2024, Nuria empezó esta campaña con el reto de revalidar dicha hazaña. Este curso volvió a subir al podio en Georgia, su circuito favorito, sumando así su segundo triunfo en cuatro carreras, tras un comienzo de campaña atribulado en el que sufrió una caída en el Baqueira Pro, en Lérida. Seiscientos puntos es lo que necesita para superar a la canadiense Audrey Hebert en la general, dónde marcha quinta, para no quedarse fuera de la marca de corte y lograr clasificarse para la final de Verbier a finales de marzo.