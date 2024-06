Nuria Leiva, la amazona autodidacta

El punto de partida de jinetes y amazonas puede ser múltiple o convertirse en algo excepcional como el caso de Nuria Leiva, que ha transformado una pasión infantil en una carrera deportiva prometedora. Nuria es campeona de Andalucía de Ponis 2024 y el título es una muestra de su perseverancia y amor por los caballos.

"En mi casa siempre ha habido caballos, desde que nací", recuerda. La familia Leiva, aunque vivía en un piso, tenía un patio con cochera donde mantenían a los caballos. Ese entorno permitió a Nuria familiarizarse con ellos desde una edad muy temprana. "A los siete años me regalaron a mi poni ''India''. Tenía dos años y medio, estaba sin domar y con siete años conseguí domarla yo sola sin ayuda de nadie en el patio de mi casa", asegura. Aquellos años forjaron en ella un carácter tenaz y autodidacta que conserva.

Sin ningún tipo de entrenamiento formal o enseñanza reglada, Nuria aprendió a montar y entrenar a su poni en condiciones que muchos considerarían primitivas. Utilizando objetos cotidianos como cajas y palos de fregona para simular obstáculos, desarrolló su técnica y pasión por el salto. "Un día en el campo me dio por saltar con lo que me iba encontrando. Ponía un montoncito de piedras, un cubo o lo que me encontrase. Encima ponía una tabla simulando una barra, y con eso me dedicaba a saltar", explica. Durante el confinamiento, la falta de espacio para saltar no fue un impedimento para Nuria. Se dedicó a enseñar trucos a "India" como ponerse de manos, hacer paso español o andar de lado.

Nuria Leiva Chacco

"Cuando terminó la cuarentena sacábamos a ''India'' a un descampado al lado de mi casa. Era bastante amplio y ahí fue cuando se me ocurrió llevarme las cajas y los palos de la fregona. La caja tenía tres maneras de ponerse: tumbada boca abajo, de lado o de pie, todas con medidas diferentes. De pie, para mí, era un salto enorme y me daba mucha cosa. Fui descubriendo cómo poner las cajas con los palos de la fregona para hacer calles, midiendo los trancos y todo. Cada vez me iba atreviendo a poner saltos más altos, llegando al 1,10 e ''India'' medía un metro a la cruz".

La vida de Nuria cambió cuando su entrenadora Ana Cruz-Conde se puso en contacto con ella. "Me dijo, oye Nuria, he visto que tienes una poni. Si quieres venirte aquí a montar, puedes probar", comenta Nuria. Se encontró montando y saltando con varios ponis de escuela en el club donde entrena actualmente, Los Quintos, en Antequera. "En enero cogí un caballo del club y empecé a saltar con él. Era un caballo súper complicado, pero a los dos días de clase, saltamos 1,45", comenta.

Nuria compitió en 2022 en el Campeonato de Andalucía de Ponis con "Pumuki" y en el Campeonato de España de Ponis en Segovia. En 2023, con "Phoskito" y "Manolita" llegaron las primeras medallas, plata y bronce, en el Campeonato de Andalucía de Ponis. Y "este año gané el oro. Para mí era impensable, porque yo no sabía cómo iba nada, ni los concursos ni nada".