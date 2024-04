Andrea Rodríguez: "Es muy potente ver un caballo moverse a ritmo de ‘house’"

La música que acompaña las mejores pruebas de Doma Clásica, tiene detrás compositores que han de saber tanto de música, como del mundo del caballo. Estas dos condiciones las reúne maravillosamente Andrea Rodríguez, fotógrafa ecuestre y compositora de kürs, coreografías en las que los caballos y jinetes danzan literalmente al ritmo de la música, algo parecido a los ejercicios de natación sincronizada, patinaje sobre hielo o gimnasia.

Andrea, ¿cómo le explicaría a la gente lo que es una kür?

Es el ejercicio deportivo más bonito que puede hacer un caballo. Una coreografía «bailada» por un binomio al ritmo de una música diseñada especialmente para ellos, como las que se ven más a menudo en patinaje artístico o gimnasia. La particularidad de la kür es ver algo tan singular como un caballo moviéndose al ritmo del «beat» que suena de fondo, haciendo la ilusión de que estamos viendo a un grácil bailarín de 600 kilos de peso en medio de una pista.

A nivel compositivo, ¿qué elementos tiene que tener una kür para que sea de las que emocionan?

Esto varía mucho según el gusto musical, pero si algo hila a todas esas kürs que han destacado, creo que sería la majestuosidad de la música, ya sea clásica o electrónica. Que haya un momento de tensión que se resuelva en algo muy épico o en una gran fiesta. Hay kürs que toman composiciones de grandes películas, eso siempre ayuda a llegar al lado emocional de la audiencia.

Andrea Rodríguez, junto a Paloma Serrano y Cristina Wagemans Chacco Marketing

¿Cuáles son los pasos para componer una kür?

Primero tener claro qué quiere el jinete o amazona. Siempre me gusta hacer una llamada para hablar estas cosas e ir definiendo las ideas. Después, necesitaremos un vídeo del binomio realizando la coreografía que hayan diseñado. Las kürs, también llamadas "freestyle" les dan libertad creativa a los atletas para experimentar con ejercicios más difíciles o trazados realmente bellos. El productor se encarga de poner la música por encima con las ideas comentadas y su criterio, y por lo demás sólo queda probarlo, ver que encaje en el gusto y ¡a bailar!

¿Cuál es su parte favorita de todo este proceso?

Yo trabajo mucho con jinetes y amazonas jóvenes, y es muy bonito ver la ilusión de aquellos que me piden su primera kür y llevan años soñando con ella. Me atrevo a afirmar que en el deporte de la Doma Clásica, llegar a hacer una kür es el sueño de una gran mayoría. Es donde puedes lucirte, sacar tu personalidad y tener ese momento especial que sólo te pertenece a ti en una pista en la que todos te están observando con atención. Disfruto muchísimo viendo mis trabajos en directo, siento que monto las pruebas con los jinetes, porque me las sé de memoria: sé dónde tienen que atinar bien para conseguir puntos, cómo tienen que ir de ritmo para cuadrar bien la música con los ejercicios, si van bien o mal… no puedo evitar ponerme nerviosa yo también, jajaja.

El estudio donde compone Andrea Chacco Marketing

¿Qué proyección de futuro le ve a las kürs?, ¿cuáles cree que serán las tendencias que se irán implantando?

Espero que cada vez se les dé más importancia, porque creo que es el elemento más comercial y exportable del deporte. Una kür es de lo poco que cualquiera puede disfrutar sin entender. La Doma Clásica es un deporte precioso precisamente por su complejidad técnica, pero hay que estudiar un poco para saber los entresijos. La kür lo democratiza al público general, y eso es un puntazo. En cuanto a tendencias, ojalá cada vez haya más gente que se atreva con la música electrónica, que es mi favorita. Creo que es muy potente ver a un caballo moverse al ritmo marcado de un beat de "house" y hay canciones muy chulas. Lo que definitivamente ha venido para quedarse son las letras. Para quien no lo sepa, hace 20 años sólo se escuchaban composiciones instrumentales y tirando a clásicas (Luis Cobos en toda su gloria) y con el tiempo, las kürs con letra han ido ganando terreno. A mí me gustan más, sobre todo porque conectan mucho con la gente, las puedes cantar…

¿A qué binomio le encantaría hacerle una kür?

Me gustaría hacerle una kür a todos mis amigos que tienen un caballo y ganas de competir, porque siempre es bonito ver a alguien a quien quieres llevando algo que le has hecho con cariño para que brille. Eso me emociona especialmente. Pero si se me permite soñar, ¡hacerle una kür a Catherine Dufour sería increíble! La admiro un montón, me parece que va a llegar lejísimos y su historia en el deporte me parece admirable.