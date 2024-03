Las palabras de Laporta al ser preguntado por la posible continuidad de Xavi

Joan Laporta vuelve a sonreír después de que el Barça se clasificase para los cuartos de final de la Champions League y adelantase al Girona en Liga. Uno de los aspectos clave de esta situación fue la decisión que tomó de Xavi de finalizar su vinculación con el club catalán a finales de temporada. Ahora, el rumor vuelve a estar encima de la mesa.

Laporta fue preguntado por Mundo Deportivo por la posible continuidad del técnico. "Sí, sí, sí, sí, él ya lo sabe, pero lo nota a mí me gustaría que siguiera, pero ya se lo dije en su momento, cuando dijo lo de la presión, que aquí siempre estamos bajo presión con la experiencia que tienes. Le dije si había manera de que cambiara de opinión pero lo vi con una presión insuperable que se le veía en la cara, que le dije que nos relajáramos si lo veía de esa forma. Él sigue diciendo que a final de temporada se iría como hemos quedado pero ya veremos. No nos pongamos la presión esa porque de momento estar con esta fórmula funciona. Por tanto, igual podemos ir diciendo que no, que no, que no, y…", afirmó el presidente culé.

Laporta y Xavi apostaron mutuamente. Después del adiós de Koeman, Joan necesita a un entrenador de la casa con el que fabricar un proyecto sin malestar con la afición. Sin duda, Xavi fue el elegido. El excentrocampista abandonó Qatar y se puso manos a la obra. Pese a que la Champions fue el máximo lunar de la era Xavi, la realidad es que LaLiga que levantó durante la anterior campaña dio una dosis de oxígeno al proyecto.

Durante esta temporada una mala racha de resultados, especialmente la derrota ante el Villarreal en casa, supuso una debacle que terminó con el adelantado adiós de Xavi en rueda de prensa. Sin embargo, el cambio de dinámica a partir de esto momento supuso que los rumores sobre su continuidad fuesen frecuentes.