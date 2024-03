Lo que dice el acta del árbitro de la expulsión de Xavi en el Atlético - Barcelona

Xavi Hernández fue expulsado a los 42 minutos del partido y se llevó una pitada espectacular del Metropolitano. Antes había visto una tarjeta amarilla, y esto dice el acta de Sánchez Martínez: “En el minuto 41 el técnico Xavier Hernández Creus fue amonestado por el siguiente motivo: por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones”.

Un minuto después vio la roja, y este es el motivo: “En el minuto 42 el técnico Xavier Hernández Creus fue expulsado por el siguiente motivo: por realizar observaciones de carácter técnico a una de mis decisiones, voz en grito, realizando gestos de desconsideración y tras haber sido advertido previamente por el 4º árbitro".

"Esto es lo de menos, lo importante es el equipo", contestó después Xavo en los micrófonos de DAZN sobre el incidente. "El cuarto árbitro me ha dicho que es por los gestos. No he dicho nada, intento ser pasional. Lo vivo, quiero que gane mi equipo. Era innecesaria e injusta la expulsión, pero hay que aceptarla", añadió. Del campo se marchó pidiendo explicaciones: "¿Qué he dicho, qué he dicho?", le decía al cuarto árbitro. Aseguró que después del encuentro no habló con Sánchez Martínez.

Según los datos de Mister Chip, Xavi lleva ya las mismas expulsiones en Liga como entrenador que en su época de jugador: dos. Como futbolista jugó 505 partidos en el campeonato de la regularidad y como entrenador son 93. Las amarillas que ha visto: 44 y 15, respectivamente.