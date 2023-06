El pastizal que se gastó el City en alcohol

El Manchester City consiguió un triplete para la historia. Jack Grealish fue uno de los protagonistas de la Champions League con el Manchester City debido a las celebraciones posteriores. Pero el atacante no es el único que se muestra de esta manera tan transparente. Ederson fue tajante: "Siempre aprovecho los días libres para hacer lo que sea. Como cualquier periodista o empresario, él también necesita descansar y aprovechar al máximo el tiempo libre. Yo también, cuando puedo, me gusta tomar una copa de vino tinto con mis amigos".

"Claro que el caso de Jack es un rollo aparte con el tema de las celebraciones. El que faltó fue Nathan Aké, porque no bebe alcohol. También hay otros jugadores que no beben, pero hicieron la excepción. Ruben Dias fue una de las excepciones, pero no salió bien: tomó dos chupitos y largó todo para afuera. Y por increíble que parezca fue todo encima del bolso de la madre de Jack Grealish", dijo.

El importe invertido en alcohol superaba las 47 mil libras esterlinas. "Y no era solo lo que había tomado Jack, que por cierto, él esa noche se fue a su casa temprano", explicaron medios locales. "Una noche de fiesta con Jack es extremadamente salvaje. Me he encontrado con él en vacaciones en el pasado, pero nunca me he puesto en la posición en la que he salido con él. Lo he visto en acción en el extranjero y muchas, muchas veces en este país y es impresionante", confesó Mings.

Pep Guardiola fue el gran vencedor de la temporada. "Estas competiciones son como una moneda... al final podríamos haber empatado e ido a la prórroga y perdido, pero también haber ganado más cómodamente si Foden hubiera hecho el 2-0. Estaba escrito en las estrellas, hoy nos tocó a nosotros. Hicimos una cosa única y estoy feliz, cuando partíamos de favoritos anteriormente hacíamos desastres. No tengo energía para pensar en la próxima temporada, es imposible. Necesitamos un descanso, es demasiado largo. Nuestros jugadores tienen partidos internacionales ahora. UEFA y FIFA, piénsalo. La Premier League terminó hace dos o tres semanas, ahora la gente tiene que volver a jugar. Es demasiado. Comenzaremos desde cero la próxima temporada. Vamos a celebrar en el hotel con familiares y amigos. El lunes es el desfile en Manchester. Con esta competencia, el triplete era muy difícil", aseguró Pep.

La hoja de ruta del City pasa por ganar al Sevilla en la Supercopa de Europa. El conjunto inglés quiere marcar un antes y un después en este momento, tal y como hiciera el Real Madrid hace unos años.