Las preocupantes imágenes de un futbolista del Manchester City tras la fiesta por ganar la Champions

El Manchester City puso el broche de oro a una temporada inolvidable logrando el primer triplete de su historia. El club recibe 325 millones de euros, tal y como afirma The Sun. La celebración se alargó bastante y cuando los jugadores llegaron a Inglaterra se apreció que Grealish aún no se había recuperado del todo. Ya durante la fiesta, el británico fue cazado bailando de una manera cuanto menos llamativa. Posteriormente, nada más aterrizar, no se sostenía en pie.

Más allá de las celebraciones, hay que destacar el triunfo de Pep Guardiola. El técnico es el primer entrenador que consigue el triplete. "Estas competiciones son como una moneda... al final podríamos haber empatado e ido a la prórroga y perdido, pero también haber ganado más cómodamente si Foden hubiera hecho el 2-0. Estaba escrito en las estrellas, hoy nos tocó a nosotros. Hicimos una cosa única y estoy feliz, cuando partíamos de favoritos anteriormente hacíamos desastres. No tengo energía para pensar en la próxima temporada, es imposible. Necesitamos un descanso, es demasiado largo. Nuestros jugadores tienen partidos internacionales ahora. UEFA y FIFA, piénsalo. La Premier League terminó hace dos o tres semanas, ahora la gente tiene que volver a jugar. Es demasiado. Comenzaremos desde cero la próxima temporada. Vamos a celebrar en el hotel con familiares y amigos. El lunes es el desfile en Manchester. Con esta competencia, el triplete era muy difícil", aseguró Pep.

Ahora, la hoja de ruta del City pasa por ganar al Sevilla en la Supercopa de Europa. El conjunto inglés quiere marcar un antes y un después en este momento, tal y como hiciera el Real Madrid hace unos años.