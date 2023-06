El pastizal que Gerard Piqué reclama a la Federación Internacional de Tenis

Gerard Piqué explicó al detalle en una entrevista con Marca los motivos por los que ya no organiza la Copa David. "Nosotros creemos que lo que hicimos con la Copa Davis es una historia de éxito rotunda. Llegamos con una competición que era decadente, estaba en horas bajas. Y a nivel deportivo, económico, sobre todo, y de audiencias, le dimos la vuelta al torneo. Eso es evidente y comprobable con números. Multiplicamos por cuatro los ingresos en un año.

Noticias relacionadas Gerard Piqué no se calla contra el Barcelona y sus fichajes

Pasamos de tres a 15 patrocinadores. Lo que pasa es queen 2020 llega el Covid y lo trastoca todo en todos los deportes. Teníamos un acuerdo con la ITF, que les pagábamos una cantidad de dinero muy importante, diría que fuera de mercado, 40 millones al año. En una competición igual, como la ATP Cup, que era lo mismo, Tenis Australia pagaba 10 millones a la ATP. Así que estábamos pagando cuatro veces más. En 2020 no hubo Copa Davis, durante una parte de 2021 se jugó a puerta cerrada... El fijo que estábamos pagando estaba fuera de mercado. Tras la rescisión por parte de la ITF ahora existe un litigio entre nosotros en el que reclamamos hasta 50 millones de dólares. No podemos decir más debido a las restricciones de confidencialidad. Pero me siento muy orgulloso por todo lo que hicimos. Le dimos la vuelta a la competición y nos encontramos con el Covid, que era algo imposible de prever. Muchas Ligas y federaciones se adaptaron a esa situación y la ITF decidió no querer renegociar esos términos. Entonces de un día para otro se termina el acuerdo y nos hemos tenido que adaptar como empresa. Nosotros invertimos más de 100 millones en la Copa Davis en cuatro años y eso es una barbaridad. Y queríamos invertir más", afirmó.

Uno de los problemas de Piqué radica en que el presidente de la Federación Alemana, Dietloff, fue crítico con el ex futbolista al afirmar que Kosmos fue un desastre. "Vi el comentario y creo que la gente no está informada, o no sabe o bien es que nos quieren utilizar por un tema político, electoral, porque tienen las elecciones en agosto. El presidente de la Federación Alemana tenía una buena relación con nosotros. La ITF, con nuestro acuerdo, ha salido beneficiada. Ahora mismo tiene contratos que firmamos nosotros por valor de 70 millones de euros. La Billie Jean King Cup la cerraron en Andalucía gracias a nosotros. Lo que les hemos dado comparado con lo que hemos recibido es una barbaridad. Creemos que es muy injusto todo lo que ha sucedido. Yo creo que la Copa Davis aguantará dos o tres años con los contratos que nosotros cerramos en su momento, pero le veo un futuro complicado. En cuatro o cinco años creo que la Copa Davis ya no será de la ITF. Será o bien de la ATP o de un tercero que la va a comprar, porque el dinero no va a dar con la gestión. El presidente David Haggerty se comprometió a repartir una cantidad de dinero a las Federaciones que va a ser imposible darlo porque la competición no lo genera", respondió.