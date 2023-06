Gerard Piqué no se calla contra el Barcelona y sus fichajes

El Barcelona se ha quitado de encima el peso de las vacas sagradas, con sus altos salarios y ahora busca fichar. Primero fue Piqué y después Busquets y Jordi Alba. Messi no es una vaca sagrada o si lo es, no molesta como los otros. Según tal como está vendiendo el club, el argentino es el principal objetivo del mercado. Así el Barcelona ha conseguido que LaLiga ha validado el plan de viabilidad del Barcelona para las dos próximos temporadas, según confirmaron fuentes de la entidad azulgrana, lo que posibilita que el club pueda seguir trabajando en el retorno de Leo Messi.

El OK de LaLiga permitirá al Barça inscribir los contratos de Pablo Páez Gavira 'Gavi', Ronald Araujo, Sergi Roberto e Iñaki Peña, recientemente renovados, la futura renovación de Alejandro Balde o el fichaje de Íñigo Martínez, que llegará con la carta de libertad. Según su vicepresidente económico, Eduard Romeu, la vuelta de Messi pasa, entre otras cosas, por vender activos de la plantilla y poder así cumplir con el 'fair play financiero': "Si hay entradas, tendrá que haber salidas", sentenció. De momento, Jorge Messi, padre y representante del jugador, confirmó este lunes, tras una reunión con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, que el astro argentino quiere volver a vestir de azulgrana este verano.

No todos tienen tan claro que Messi pueda volver, ni siquiera que el Barcelona pueda hacer fichajes. Uno de ellos es Piqué, que no dijo ni mu cuando el Barcelona ganó LaLiga, pero que ahora sí que ha hablado de las salidas y el mercado. "Me alegro de haberme ido porque le di espacio al Barça en la escala salarial. Pero parece que, a pesar de esto, todavía hay problemas financieros. Me pregunto quién debería irse ahora. Decían que somos responsables por nuestros sueldo. Ahora, todos nos hemos ido y, sin embargo, no pueden fichar jugadores", decía con muy mala intención el ex del Barcelona.

A la espera de Messi, una llegada ya está casi hecha. El defensa Iñigo Martínez, que confirmó este martes su decisión de no renovar por el Athletic Club, ya está en Barcelona y en breve podría cerrar su fichaje por el conjunto azulgrana para las dos próximas temporadas.

Al central vizcaíno se encuentra alojado en el Hotel Sofía, a escasos metros del Camp Nou y donde se le ha visto pocas horas después de anunciar, en sus redes sociales, que "ha llegado el momento de enforcar un nuevo reto deportivo".

Si se confirma el fichaje, Martínez, de 32 años, llegará al Barça con la carta de libertad para reforzar el eje de la zaga, que cuenta con Ronald Araujo, Andreas Christensen Eric García y Jules Koundé como centrales, aunque Eric puede jugar también como pivote defensivo y Koundé como lateral derecho.