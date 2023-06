La hija de Paco Jémez se despacha a gusto y desvela las graves ilegalidades de Gerard Piqué: "No sé por qué hizo eso..."

Gerard Piqué cambió de vida. En el pasado mes de enero colgó las botas y se convirtió en presidente de la Kings League, una nueva competición plagada de influencers y con una audiencia muy fiel. La ex concursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ empezó de menos a más. Primero empezó dejando claro que un hombre que deja a su pareja para irse con una niña no merece respeto.

"Para mí no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Y también lo voy a contar. Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Porque le pareció correcto. Además, entró a 100 y pico km/h de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle ‘mira no puedes entrar así en el parking’. Piqué le contestó de una manera: ‘Sí, vale, genial. Cómprate un amigo. No sé qué, no sé cuánto’. Y yo diciendo: ‘Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?’ No me lo podía creer", dijo Nadia.

"Una vergüenza. Me hizo pasar una vergüenza. No es una persona que me inspire confianza. Creo que ha sido la primera y la última vez que me he visto con esta persona", insistió. Esta rajada resulta llamativa, puesto que el novio de Nadia tiene un equipo de fútbol en la competición de Piqué.

Justamente, hace unos días, el propio Piqué desvelaba que el Cívitas Metropolitano era la sede de las finales en el próximo mes de julio. Al igual que ya llenaron el Camp Nou con la primera edición, ahora buscaban hacer lo mismo con esta segunda.

El éxito de la Kings League es una realidad. De hecho, el número de interacciones supera con creces a algunas competiciones internacionales. Eso sí, el formato cuenta con diferentes normas que hacen que los partidos tengan una dosis más de entretenimiento.