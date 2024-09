Pep Guardiola muestra su enojo por el calendario apretado

Varios protagonistas del mundo del fútbol europeo han manifestado su molestia por la seguidilla de partidos y la cantidad de duelos que deberán asumir durante la actual temporada. Después del enfrentamiento de esta semana entre el Manchester City y el Watford FC por la tercera ronda de la Carabao Cup y pese a la victoria de 2-1 de los ciudadanos, Pep Guardiola mostró su inconformidad debido a la sobrecarga de enfrentamientos.

"En la próxima ronda de la Carabao Cup pondré al segundo equipo, se los aseguro", afirmó el entrenador español. Después de la dura lesión que sufrió Rodri, quien ya había alzado la voz sobre el calendario, Guardiola no quiere tener más sorpresas en su once estelar y evitará a toda costa que otra de sus estrellas salga perjudicada. "Jugamos hace 50 horas. No voy a correr ningún riesgo con la Premier League ni con la Champions League", así lo argumentó, dando claridad de a cuáles competiciones iban a destinar sus máximos esfuerzos

Entre los certámenes que deben afrontar están la Premier League, la Champions League, la Carabao Cup, la FA Cup y también el Mundial de Clubes, por consiguiente, varios equipos pueden llegar a disputar unos 80 partidos en total. Considerando que un año tiene 52 semanas, es evidente que hay una disparidad en la cantidad de enfrentamiento y el tiempo de recuperación que necesita un deportista de élite.

Britain Soccer Premier League ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Aunque Pep afirmó en sus declaraciones que: "No tiramos una competición. Nunca", no va a tomar riesgos en lo que podría significar la consecución de su segunda Champions con el City o en alargar su récord en la Premier League, consiguiendo el quinto título consecutivo. Si bien ha tomado en serio la Carabao Cup en el pasado llegando a levantar el trofeo en cuatro ocasiones consecutivas entre 2018 y 2021, la carga de partidos lo llevará a hacer cambios importantes en su alineación.

Algo que ya se vio en el enfrentamiento contra al Watford en el que hizo debutar a Kaden Braithwaite, un lateral izquierdo de 16 años, y a Nico O'Reilly, un centrocampista de 19 años. Guardiola destacó la importancia de aprovechar estas oportunidades para darle minutos a los jóvenes. Además, ve la rotación obligada como una alternativa necesaria para soportar un calendario que hasta a él mismo se le salió de las manos: "No vamos a desperdiciar energías. No podemos manejar el calendario", concluyó.