La persona con la que Fernando Alonso hablará para ir a Red Bull

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), triple campeón del mundo, y su compañero, el mexicano Sergio Pérez -subcampeón la pasada temporada-, llegan al frente del Mundial de F1 al Gran Premio de Arabia Saudí; que se disputa esta semana en el circuito urbano de Yeda. En el que el español Carlos Sainz (Ferrari) intentará confirmar el podio logrado el pasado sábado en Bahréin; donde su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) fue noveno.

Fernando Alonso, sin embargo, es optimista: "Empezamos en una posición un poco más baja que el año pasado, pero tenemos más esperanzas para llegar a ser la segunda fuerza", decía el piloto asturiano. "Fue un comienzo positivo, obviamente, es diferente al año pasado, que con el podio empezamos muy fuerte". Arabia Saudí no va a permitir sorpresas: "No espero diferencias, también el año pasado hubo similitudes entre Bahréin y Yeda. Red Bull delante, quizás McLaren esté algo mejor que en Bahréin porque son fuertes en curva de alta velocidad", continuaba Alonso en As. "Hemos dicho todo el invierno que Red Bull y Ferrari eran algo mejores que el resto. En Bahréin fue así y pareció una sorpresa para mucha gente. Eso es lo que me sorprende a mí, que el resultado de Bahréin pudiera sorprender a alguien”. Y añadía. "El año pasado fuimos muy fuertes aquí, así que intentaremos adaptarnos a la carrera".

"Red Bull es el mejor coche"

Por supuesto, ha tenido que hablar de los rumores: "Ha habido muchos rumores en los últimos dos o tres meses, es difícil de creer todos ellos", pero sí que se con posibilidades de llegar a Red Bull: "Sí que creo que estoy en la lista, porque no tengo ningún contrato en este momento. Es mejor estar en esa lista que en otras".

Es el mejor coche, sin duda: "Terminaron primero y segundo en 2023, terminaron primero y segundo en la primera carrera de 2024. Max está a un nivel ‘top’, pero si le quitas, Checo es campeón del mundo y habría ganado en Bahréin. Así que el coche no es malo”.

Tiene que pensarlo, hablarlo con.. él mismo: "Primero hablaré conmigo mismo y decidiré si quiero sacrificar todo en mi vida para estar preparado al cien por cien con la F1. Esa será mi decisión. Seguiré con interés lo que sucede con Max, pero es una pregunta para él”, decía el piloto español a As. “Ha habido muchos rumores en los últimos dos o tres meses, es difícil creérselos todos. Es cuestión de Max”.

Antes de elegir equipo, tiene que decidir si quiere seguir. "Primero debo decidir si quiero seguir corriendo. Sería egoísta si solo pienso en renovar y ser piloto de F1, que está muy bien, pero no soy esa clase de persona. Si me comprometo es porque hay una posibilidad de ganar carreras y voy a entregar el cien por cien a una organización que dará su cien por cien. Hay muchos interrogantes, pero esa es la segunda parte. La primera parte del futuro son mis decisiones personales”,-