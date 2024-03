La contundente declaración de Fernando Alonso sobre Arabia Saudí, al estilo Nadal, que levantará ampollas

Después de un inicio de temporada en Baréin, en el que Verstappen volvió a imponerse con facilidad, la Fórmula 1 se dirige hacia el Jeddah Corniche Circuit: sede del Gran Premio de Arabia Saudí. Y mientras los aficionados esperan que se confirme una notable mejora del AMR24, el asturiano ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica.

Y no por el rendimiento de su monoplaza sino por unas declaraciones al más puro estilo Rafa Nadal, que levantarán ampollas. El pasado mes de enero, redes sociales, políticos y personajes de diversa índole lincharon al tenista balear por unas declaraciones tras convertirse en embajador embajador de la Federación Saudí de tenis. "Mires donde mires en Arabia Saudí, puedes ver crecimiento y progreso, y me emociona formar parte de ello. Sigo jugando al tenis porque me encanta. Pero más allá de jugar, quiero ayudar a que este deporte crezca en todo el mundo, y en Arabia Saudí hay un gran potencial", comentó Rafa antes de recibir un aluvión de críticas e insultos.

Pero parece ser que el manacorí no es el único que alaba el progreso saudí, tal y como desmuestra la contundente declaración de Fernando Alonso.

En un acto organizado pro Aramco, principal patrocinador de Aston Martin, el asturiano se ha mostrado "muy feliz" por el progeso que está experimentando Arabia. "Estoy felizmente sorprendido al ver la evolución y cómo está aumentando la popularidad de Arabia Saudí", comenzó afirmando el piloto.

"Un gran progreso"

"Tenemos un increíble evento de Fórmula 1 en Yeda, tenemos el Rally Dakar, diferentes generaciones están descubriendo el motorsport, muchas actividades de karting. Tenemos más mujeres en los deportes de motor. Todos estos pasos son muy buenos de ver, pero no solo en el motorsport, lo vemos en el fútbol, boxeo...", añadió para alabar el esfuerzo que Arabia está haciendo por potenciar el deporte.

No en vano, el asturiano creo que esta nueva política deportiva dará sus frutos: "Esto inspirará a futuras generaciones para que sigan sus sueños. Puede que algún día el número 1 de tenis, el campeón del mundo de Fórmula 1 o el mejor futbolista venga de Arabia Saudí", zanjó.

Y no es lo único que agrada a Fernando Alonso de Arabia Saudi, ya que también se ha mostrado impresionado con el nuevo circuito que planean contruir para relanzar aún más la Fórmula 1.

"El nuevo circuito propuesto en la ciudad de Qiddiya parece ser una de las instalaciones para deportes de motor más impresionantes del mundo. Con emociones de alta velocidad, elevación increíble, atracciones inmersivas y experiencias que emocionarán a los fanáticos como nunca antes" escribió el asturiano en su cuenta de twitter.