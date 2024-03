La nacionalidad española de Ilia Topuria no es gratis: este es el alto precio que pagará "El Matador"

Ilia Topuria por fn ha cumplido su sueño. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, confirmó ayer la nacionalización como español del luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria, reciente campeón de peso pluma de artes marciales mixtas de la 'Ultimate Fighting Championship' (UFC). Topuria se hizo con el título el 18 de febrero en Las Vegas, al derrotar al australiano Alexander Volkanovski, y expresó su deseo de tener DNI español, que aún no poseía pese a estar residiendo en España, concretamente en Alicante desde hace más de 12 años.

"El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la concesión de la nacionalidad española de Ilia Topuria. Es un luchador de referencia mundial en artes marciales mixtas y además lleva entrenando en nuestro país desde el año 2012. Es un ejemplo de superación, de constancia y de trabajo y un referente en esta disciplina deportiva", dijo Alegría.

Su caso no es ni mucho menos único. Solo en lo que va de año 2024, el Ejecutivo ha concedido la nacionalidad por carta de naturaleza a tres deportistas: la yudoca Malin Wilson, el luchador Moha Mottaghinia y el futbolista Dean Huijsen. Pero hay muchos más. En total ya son más de 100 los deportistas nacionalizados por carta de naturaleza desde el año 2000. Entre ellos destacan nombres como Sancho Lyttle, Orlando Ortega, Ansu Fati, Nikola Mirotic, Lorenzo Brown o Nikoloz Sherazadishvili.

Sin embargo, al "El Matador" su amor a España no le saldrá gratis. Sus declaraciones sobre como defendería a España si hubiese una revolución mundial, definiendo a nuestro país como un regalo de Dios o avisando a los que osen ofender a la bandera española de que pagarán por sus palabras o sus actos han calado hondo en los aficionados. Tanto que el propio Pedro Sánchez tomó cartas en el asunto y aceleró su DNI.

El alto coste de su patriotismo

Sin embargo, cuando por fin tenga el DNI español en sus manos, Topuria tendrá hacer una importante renuncia. Una persona puede obtener la nacionalidad española de varias formas: habiendo residido en España durante 10 años de manera continuada, por Carta de Naturaleza —otorgada por el Gobierno mediante un Real Decreto—, por posesión de Estado —quien haya poseído y utilizado la nacionalidad española durante 10 años y haya tenido un Título legal inscrito en el Registro Civil—, o por opción (quienes estén o hayan estado sujetos a la Patria Potestad de un español, o personas de padre o madre español nacido en España).

Pero en el caso de Topuria la clave es otra. España no tiene acuerdo de doble nacionalidad con Georgia. Recibirá automáticamente la nacionalidad por Carta de Naturaleza. Según reza el documento del Ministerio de Justicia "esta forma de Adquisición de la Nacionalidad, tiene carácter graciable y no se sujeta a las Normas Generales de Procedimiento Administrativo. Será otorgada o no discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales".

Al recibir la nacionalidad de nuestro país, Topuria tendrá que renunciar a la georgiana, debido a que España no tiene convenio de doble nacionalidad con dicha nación. Además, Georgia no permite a sus ciudadanos obtener la doble nacionalidad con otro país.

Pero el peleador que siempre ha saltado al octágono con sus dos banderas -la española y la Georgiana- está dispuesto a ello.