La piloto Reene Gracie desvela el dineral que gana en Onlyfans y los secretos de sus clientes: "Pagan para que los humille..."

La ex piloto de Supercars Renee Gracie ha revelado que su sorprendente decisión de abandonar el deporte y convertirse en modelo de glamour a tiempo completo en OnlyFans es la mejor decisión que ha tomado en tomado. Gracie, de 30 años, dos veces competidora de Bathurst 1000 y la primera mujer piloto de Supercars a tiempo completo de Australia, decidió lanzar una cuenta OnlyFans en 2019 después de desenamorarse de su carrera como piloto.

Se convirtió en 2015 en la primera mujer piloto de los superdeportivos V8. Formó pareja con Simona De Silvestro en el equipo Prodrive Racing Australia en el Bathurst 1000, pero la falta de resultados y de ingresos la llevo en 2019 a abandonar los motores y cambiarlos por la industria del cine para adultos.

La decisión de la estrella de Gold Coast de dedicarse a producir contenido para adultos fue muy controvertida en ese momento, pero inmediatamente dio sus frutos y Gracie recaudó millones de dólares. Seis años después, Gracie sostiene que fue la decisión correcta. "Fue absolutamente la mejor decisión que tomé por una multitud de razones", dijo a Daily Mail Australia.

La ex superestrella del V8, Renee Gracie, ha disfrutado de un estilo de vida lujoso desde que dejó los deportes de motor el año pasado para convertirse en estrella del porno. "Ya sea en lo que respecta a elegir cuánto quiero trabajar ese día, o a dónde quiero ir, cómo quiero que me vean cuando publico una foto mía, o cómo quiero verme".

Gracie dice que estaba deprimida, se odiaba y se sentía "extremadamente controlada" mientras corría e incluso sus cuentas de redes sociales eran monitoreadas por otros. "No me permitían decir ciertas cosas ni publicar ciertas fotos", reveló Gracie.

"Tenía que dar cierta imagen. Y ahora tener una plataforma en la que tienes que ser tú mismo, porque eso es lo que los fans quieren ver, y luego ser recompensado por ser tú mismo, es genial".

Afirma orgullosa que ha perdido la cuenta de los millones que ha ganado gracias a su contenido erótico pero ya en 2022 afirmó que había días que se embolsaba la impresionante suma de 10.000 euros. “Nunca diré cuanto gano pero no bajo de las seis cifras al mes desde junio de 2020″. Sus riquezas le han permitido vivir una vida glamorosa que muchos de su edad seguramente envidiarían. No solo es dueña de dos casas sino que tiene un garaje lleno de coches lujosos.

Extrañas peticiones eróticas

Renee Gracie Instagram La razon

La glamorosa morena dice que ha recibido todo tipo de solicitudes en su página, y una cosa que la ha sorprendido es que haya fans que pagan para ser humillados. "Quieren que los humilles y los menosprecies y te pagan por ello, algo que personalmente no me gusta. Realmente me cuesta mucho eso, especialmente si conozco muy bien a mi fan y descubro que en realidad es una muy buena persona y me hace querer humillarlo... es simplemente algo que me hace sentir raro y no lo disfruto", confiesa.

Gracie dice que una solicitud que recibe "a diario" es contenido relacionado con los pies, y está encantada de complacerla. "Hago mucho y gano mucho dinero con mis pies. Probablemente sea lo que más me hace reír, porque es una parte importante de mi página y sé que todo el mundo se ríe y se ríe de ello, pero hay tantos chicos que se dedican a los pies. Es increíble".

A través de su negocio OnlyFans, Gracie ha podido permitirse una lujosa casa en Gold Coast y también derrochar en varios coches de lujo.

Su nuevo reto: el boxeo

Ahora está preparada para un nuevo desafío: el boxeo. El próximo 26 de abril se subirá al ring de boxeo en el Centro de Convenciones de Gold Coast. La estrella para adultos se enfrentará a la podcaster Summer Perry y dice que está entusiasmada con el deporte y promete que no puede ser tan difícil para una mujer como el automovilismo.

Gracie ha estado entrenando para el evento durante meses y está empezando a sentir nervios a medida que se acerca el día de la pelea. "Estoy empezando a sentir la presión de asegurarme de que estoy haciendo todo lo que puedo. Quiero hacerlo lo mejor posible esa noche y asegurarme de poner todo lo que tengo sobre la mesa y darlo todo".