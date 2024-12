Del podio al sexo: estas son las deportistas que más dinero ganan en Onlyfans

Convertirse en deportista profesional ya de por si es complicado, hacerlo sin dinero es prácticamente imposible. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan cientos de atletas que buscan fondos a la desesperada para lograr su sueño. Y la venta del material para adultos se postula ya como la principal línea de financiación para ellos. La red de contenido sexual “Onlyfans” se ha convertido en la gallina de los huevos de oros para muchos deportistas que ha visto como posar desnudos les resulta mucho más rentables que su rendimiento en la cancha.

En los últimos años, decenas de Gimnastas, surfistas, luchadores, pilotos y hasta futbolistas han cambiado las canchas por el set de fotos xxx. La estrella de voleibol brasilkeña Key Alves, el oro olímpico Matthew Mitcham, la piloto Rennee Gracie o la ex estrella del Charlton Madelene Wright dan fe de sus suculentos beneficios y algunas reconocen que ahora son millonarias. Sin embargo, para otros atletas se ha convertido en la única vía para financiar sus entrenamientos o desplazamientos a las competiciones.

Este servicio basado en suscripción les permite compartir contenidos exclusivos de sus vidas, desde sesiones fotográficas controladas por ellas mismas hasta detalles de sus entrenamientos, convirtiéndose en una lucrativa fuente de ingresos. Cuando quedan horas para que finalice el año, el medio británico The Sun ha elaborado una lista de las atletas que más dinero se embolsan con esta plataforma erótica.

Paige Van Zant

La impresionante Paige ha tenido más reinvenciones que cualquier estrella del deporte en esta lista. Ella ha sido luchadora de UFC, peleadora a puño limpio y boxeadora en Misfits.

Pero es en OnlyFans donde está ganando mucho dinero, gracias a un servicio VIP. Paige cobra 10 euros para suscribirse a su cuenta. No se sabe cuánto ha ganado, pero declaró a Barstool Sports: "OnlyFans definitivamente ha sido mi mayor fuente de ingresos. Creo que gané más dinero en 24 horas en OnlyFans que en toda mi carrera como luchadora".

Ebanie Bridges

La hermosa Ebanie era una boxeadora de cierta reputación antes de crear su cuenta de OnyFans en 2022. Es famosa por mostrar su increíble figura durante los pesajes en lencería sexy, por lo que fue un ajuste natural. Ebanie tiene 237.000 “Me gusta” en el sitio y cobra 29 euros por mes.

Además de fotos subidas de tono, sus seguidores también pueden echar un vistazo a sus campos de entrenamiento.

Renée Gracie

La piloto de carreras australiano Renee afirma haber ganado alrededor de 6 millones de euros en OnlyFans. Esa cifra es mucho, mucho más de lo que ganó durante su breve carrera como conductora de V8 Supercars.

A Renee le prohibieron participar en deportes de motor porque subió videos pornográficos al sitio. Sin embargo, no se arrepiente en absoluto. Frustrada por trabajar en un entorno masculino y darse golpes contra un muro financieramente, la espectacular piloto de Brisbane dejó las carreras, abrió una cuenta de OnlyFans y vio crecer su cuenta bancaria. Se embolsa más de 20.000 euros a la semana. Incluso en alguna ocasión ha llegado a ganar 10.000 euros en un solo día. En su primer mes se embolsó 500.000 euros.

“Me encanta OnlyFans, el concepto y cómo cambió mi vida”, dijo. “No por mi éxito en OnlyFans. Pero estoy feliz, saludable y todos los días elijo rodearme de personas que me ayuden y no me desanimen por mi peso, apariencia o resultados ese fin de semana”. Desde entonces, Renee ha lanzado su propio sitio web VIP con material pornográfico, que incluye más de 18 videos en los que los clientes pagan una cifra de pagan una tarifa de 6 euros para unirse, luego alrededor de 4 mensuales. También ha ampliado su perfil de redes sociales, con prósperas cuentas de Instagram, TikTok y Twitch, así como un podcast en Spotify donde habla abiertamente de su vida como creadora de contenido para adultos. “Mi vida no gira en torno al porno y el sexo. Soy una chica normal, tengo sueños, metas y pasiones. Lo que hago es legal, pago impuestos, no le hago daño a nadie. Lo que hago por trabajo lo hace cualquier adulto. Simplemente elijo compartirlo y ganar dinero con él. No me hace demasiado diferente a cualquier otra chica de mi edad” sentencia.

Renee ahora es millonaria gracias a sus “sexploits”, y algunos estiman que gana más de 20.000 euros por semana. “Nunca diré cuanto gano pero no bajo de las seis cifras al mes desde junio de 2020″. Sus riquezas le han permitido vivir una vida glamorosa que muchos de su edad seguramente envidiarían. No solo es dueña de dos casas sino que tiene un garaje lleno de coches lujosos.

Alysha Newman

Alysha brilló en los recientes Juegos Olímpicos, consiguiendo el bronce en salto con pértiga en París, mientras hacía twerking.

Fuera del deporte, complementa sus ingresos con un millón de euros al año. Ella cobra a los suscriptores unos 13 euros al mes. Newman declaró en una entrevista a SunSport lo que sus fanáticos piden ver de ella en línea. "Siempre recibo peticiones extrañas. Mucha gente me ha pedido fotos de todas mis medallas alineadas; les encanta eso", afirmó.

La estrella olímpica se embolsa la nada despreciable cifra de un millón de euros al año

Madelene Wright

La ex estrella del Charlton Madelene Wright

Madelene pudo convertir la decepción de 2021 en éxito gracias a OnlyFans. La futbolista fue despedida por Charlton después de que la sorprendieran inhalando óxido nitroso en una fiesta y bebiendo mientras conducía su automóvil.

Sin embargo, aprovechó su popularidad y abrió una cuenta, por la que ahora pagan 30 euros al mes. En su primer año en la plataforma erótica se embolsó más de 600.000 euros, más que la mayoría de las futbolistas profesionales en la actualidad.

Actualmente, se cree que gana alrededor de 700.000 euros al año. También ha ampliado su perfil de redes sociales, con prósperas cuentas de Instagram, TikTok y Twitch, así como un podcast en Spotify donde habla abiertamente de su vida como creadora de contenido para adultos.

Liz Cambage

Liz se alejó de la WNBA en 2022 y ahora juega baloncesto en China. Ella reveló que un entrenador puede ganar cuatro veces más que una jugadora, lo que la animó a encontrar una nueva fuente de ingresos.

Se lanzó en OnlyFans, cobrando a sus fans 13 euros. Ahora se embolsa más de un millón y medio de euros al año.

"Tenía mucho miedo de hacerlo. Pero mis amigos y mi familia me presionaron y me dijeron que no me preocupara por lo que dijeran los demás: la gente o te amará o te odiará, independientemente de ello", afirmó en una reciente entrevista.

Lisa Buckwitz

La estrella alemana del bobsleigh Lisa firmó un patrocinio con OnlyFans el pasado mes de octubre. Antes de eso, ya mostró sus increíbles curvas en la edición alemana de la revista Playboy.

Sin embargo, la medallista de oro olímpica prometió no posar desnuda en la plataforma. "Los fanáticos obtienen acceso exclusivo a contenido que normalmente no comparto: el trabajo diario, la dinámica dentro del equipo y los hitos personales que a menudo pasan desapercibidos", dijo Buckwitz a BILD .

"Publicaré tan seguido como pueda y compartiré todo: desde consejos de fitness y nutrición hasta preparación para la competencia y los rituales que me ayudan a concentrarme en el día de la competencia".

Perla González

González no alcanzó el nivel que se esperaba de ella en la UFC. Perdió sus dos peleas contra Cynthia Calvillo y Poliana Botelho, por lo que tiene suerte de estar ganando dinero gracias a OnlyFans.

Se cree que gana alrededor de 650.000 euros al año. González ahora se ha volcado a la lucha a puño limpio y al boxeo, por lo que también muestra sus campamentos de entrenamiento en OnlyFans.

Key Alves

La estrella de voleibol brasilkeña Key Alves decidió unirse a esta plataforma erótica en 2022 y asegura que se embolsa 50 veces más desnudándose en OnlyFans que compitiendo, a pesar de ser la jugadora con más seguidores del mundo.