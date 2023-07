Piqué y Tebas se enzarzan en Twitter a cuenta de la Final Four de la Kings League

La Kings y la Queens League llegan este fin de semana a su conclusión con la disputa en el Cívitas Metropolitano de la Final Four de ambas competiciones. El invento de Gerard Piqué pretende llenar el estadio del Atlético de Madrid con los cuatro mejores equipos de cada competición.

Los equipos clasificados para los dos últimos partidos de la Kings League son Porcinos, El Barrio, Aniquiladores y xBuyer Team. Los de la Queens League son Porcinas, xBuyer Team, Las Troncas y PIO.

Antes de comenzar la competición, Gerard Piqué lanzó un mensaje directamente a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Tebas respondió en su momento en relación a cómo veía la competición montada por el ex jugador del Fútbol Club Barcelona con un tajante: "Esta pregunta me la hacéis dentro de seis meses".

Pues bien, esos seis meses han pasado y la contestación de Piqué no se ha hecho esperar a través de las redes sociales. "Hace seis meses de esto. Javier Tebas, vente mañana al Metropolitano a ver si se sigue hablando de la Kings League… ¡Nos lo pasaremos bien! Estás invitado", lanzó el ex futbolista internacional al máximo responsable de la LFP. Tebas ha respondido de inmediato con la misma dosis de acidez: "No estoy en Madrid, ¡pero espero que Spursito active la carta del penalti cohete!". Tebas no ha caído en que los dos equipos de este creador de contenidos fueron eliminados antes de la Final Four. "No he llegado a las finales, me tiene que dar usted un equipo en LaLiga a ver si así gano un partido", apunta el streamer..