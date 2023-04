El mensaje más brutal del Xokas contra Ibai Llanos y la Kings League de Piqué

La Kings League ha sido el fenómeno viral de los últimos meses. Aunque su repercusión más allá de los streamings está aún por ver y también hay que comprobar cuánta vida tiene, su primera temporada ha sido un éxito que se confirmó con el llenazo del Camp Nou para ver el partido final. Los grandes streamers se apuntaron a la competición que se inventaron Ibai Llanos y Gerard Piqué y su poder de atracción ha sido lo que ha llevado el éxito a la Kings League. Aunque todavía se mira con recelo desde algunos lados. Por ejemplo, el Xokas, uno de los streamers más conocidos y polémicos, que no ha formado parte de la competición, pero que sí ha hablado de ella en uno de los últimos directos.

Para él, la Kings League no depende del fútbol indoor en la que se basa, ni siquiera del constante ruido que gira entorno a Piqué. Para él, la Kings League depende de Ibai Llanos: "Nunca se va a llegar a lo que es Ibai Llanos, porque Ibai hay uno. Si él no está, el contenido pierde muchísimo. Si Ibai y Porcinos FC no llegan a estar, la Kings League InfoJobs hubiese perdido la mitad", ha asegurado el Xokas, que no suele guardarse casi nada de lo que piensa. Ibai y nada más que Ibai Llanos es la fórmula del éxito, pero eso implica un sacrificio: "Ibai es el único capaz de llevar todo eso, porque nadie quiere tener esa vida de mierda que tiene Ibai", añadía.

El Xokas y la vida de mierda de Ibai Llanos

Porque, aunque no se ve en sus directos, ser Ibai Llanos supone mucho sacrificio, muchas horas ante la cámara, mucho trabajo: "Nadie quiere la vida de Ibai Llanos. La vida de mierda de Ibai de no poder contestar prácticamente correos, no contestar WhatsApps", continuaba el Xokas acerca de lo que supone ser el número uno de los streamers en España, el más famoso, el que más genera. "Eso es una vida de mierda, que ninguno de los de la élite queremos tener. Dentro de un año ya se va Ibai, y lleva como quien dice dos. Es que esa vida nadie la quiere, joder", insiste.

No paró ahí el Xokas. "¿Quién quiere ser Ibai? Nadie, tío. ¿De qué te sirve todo el dinero si no tienes casi vida? Tu vida es una mierda", describía. Ibai Llanos está en el centro de casi todo y como les sucede a muchos famosos, todo lo que hace pasa por un registro público y es estudiado y, casi siempre, criticado: "Estás todo el rato rodeado de inmensas responsabilidades, tío. Y todo el rato teniendo que ser el objetivo de todo, y todo el rato que te critiquen hasta por sacar un perrito caliente. O sea es una mierda. Ni siquiera yo la quiero", acabó.