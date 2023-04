El plan de Aston Martin que descoloca a Fernando Alonso: la decisión está tomada

La historia de Fernando Alonso en la Fórmula 1 parece estar hecha de segundas partes y así lo demuestrael último plan de Aston Martin que no ha gustado nada al piloto asturiano.

Hace días, ya adelantábamos que la escudería verde estudia cambiar a su proveedor de motores y Fernando Alonso teme revivir una pesadilla que viene de lejos. Y ahora, el plan parece confirmado. Aston Martin y Honda sellarán su alianza. De hecho, la apuesta de Aston Martin con Honda para la temporada 2026 ha provocado la reacción de Red Bull que ha acelerado su alianza con Ford para ese mismo año.

La operación está en marcha

La temporada 2026 será testigo de una reorganización de los socios de motores: Sauber dejará Ferrari para convertirse en el equipo oficial de Audi, y Red Bull y AlphaTauri se separarán de Honda para correr con la nueva unidad de potencia desarrollada junto a Ford. Semanas atrás, la marca nipona ya reconoció que estaba negociando con algunos equipos de Fórmula 1 y ahora Motorsport.com informa de que dichas negociaciones se han centrado exclusivamente en Aston Martin.

Un plan de futuro que no trae buenos recuerdos para el asturiano. "GP2 engine, GP2 engine" (Motor de GP2), bramaba, harto y con razón, Fernando Alonso, en 2015 en uno de los mensajes por radio ya más famosos en la historia de la F1. Lo alargaba con un 'Argggg', que resaltaba aún más su descontento después de los constantes ridículos de Honda. Y ahora la historia podría volver a repetirse.

Honda, quiere estar de vuelta en la F1 de 2026 pero no tiene equipo con el que hacerlo. Y parece el elegido es Aston Martin. Honda es uno de los suministradores de motores que ha firmado su presencia en la Fórmula 1 a partir de 2026. Pero es el único que todavía no tiene un equipo asociado al que suministrarle sus motores. Se espera que como muy tarde se conozca en verano, y Aston Martin es el deseo de Honda para su siguiente aventura en la Fórmula 1. Anunció que se iba de la Fórmula 1 a finales de 2021, pero sus motores siguen y seguirán en la parrilla hasta 2026. Y además ganando, porque están sobre el Red Bull. En 2026 cambia el reglamento de los motores, y Honda quiere regresar, aún sin haberse ido nunca. Seguir con Red Bull no es posible tras la alianza de los de Milton Keynes con Ford y ahí es donde entra en juego la escudería de Fernando Alonso.

El movimiento convence a Aston Martin que así se asegurarían tener un suministrador exclusivo de motores en lugar de seguir siendo un cliente de Mercedes.

Con suerte, si se cumplen los pronósticos de la ex novia de Fernando Alonso, Andrea Schlager, el piloto no tendría que revivir su pesadilla con Honda. Durante una transmisión reciente, reveló que Alonso está meditando no renovar su contrato con Aston Martin y que -casi con toda seguridad- se retirará a finales de 2024. "Actualmente tiene un contrato de dos años y será el último", dijo a ServusTV. Por lo que en 2026 estaría fuera y no tendría que lidiar con unos motores que protagonizan sus peores recuerdos en pista.