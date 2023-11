Las polémicas declaraciones de Griezmann contra la UEFA

Griezmann es el último futbolista en pronunciarse contra la UEFA. Coman recibió el balón en la banda derecha y centró de manera que el esférico se fue desviando hasta entrar dentro de la portería. Sin embargo, el árbitro lo consultó con el VAR y finalmente Francia no pudo adelantarse en el marcador. Después del partido, Griezmann habló en TF1 sobre esto. “La UEFA tiene mucho dinero y no puede hacerlo todo bien para que sepamos si hay gol o no”. Didier Deschamps también habló sobre esto. "Sabía al 99 % que la pelota había entrado”, afirmó.

Más Noticias Griezmann, a la caza de Luis Aragonés

"Lo que ya lamento es que estemos así a nivel internacional. Podría haber sido el mismo partido con la clasificación en juego, y tener un campo en el que no hay tecnología de línea de gol, es un poco. ¿Por qué no había tecnología de línea de gol? Porque no la había, ahí lo tienes, es cara", aseguró el seleccionador.

"Obviamente es incoherente con los requisitos del fútbol de alto nivel. Me pongo en el lugar de los árbitros, tienen que soportarlo. El hombre del VAR está seguro al 99% de que está dentro, pero queda un 1% porque con la imagen... Vale. No tiene ninguna repercusión, salvo que era un partido más ganado y lo que conlleva: nos habríamos forrado y nos habríamos asegurado estar en lo más alto de la clasificación FIFA a final de año”, afirmó Deschamps.

No es la primera vez que le ocurre algo así a la selección francesa. En el pasado Mundial de Qatar, Francia perdió contra Túnez por 1-0. Griezmann marcó en el descuento y el tanto subió al marcador, pero el VAR le corrigió la jugada y el colegiado rectificó su decisión inicial.