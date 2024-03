El polémico mensaje de un ex del Barcelona al saber que tendrá una hija en vez de un hijo

No hay nada mejor que anunciar que te has quedado embarazado o que tu pareja está esperando un bebé y ya, pasados los meses más peligrosos anunciarlo. Normalmente es un motivo de alegría e ilusión, a no se que seas el Kun Agüero, lo digas en directo y parezca que se te cae el mundo encima. El y Sofía Calzetti compartieron con entusiasmo la noticia de que esperan una niña, lo que marca el segundo hijo para Agüero, quien ya es padre de Benjamín, nacido de su relación con Gianinna Maradona.

Durante una transmisión en vivo por Twitch, cuando un seguidor lo felicitó por su próxima paternidad, Agüero respondió de una manera que sorprendió a muchos: "Gracias, gente. Voy a ser padre de nuevo. Después de 15 años, porque Benjamín tiene 15 años. Y será, nada más ni nada menos que, nena", dijo el "Kun". Se calla, respira y se le acaba la alegría. "Estoy contento, obviamente, pero bueno, es nena. Viste... Qué se yo. Díos mí", expresó ante su comunidad.

Esta respuesta ha sido interpretada por algunos como una muestra de decepción por el hecho de que el bebé sea una niña.

La reacción de Agüero no pasó desapercibida en las redes sociales, donde ha recibido una ola de críticas. Usuarios de diversas plataformas han expresado su descontento, señalando que sus comentarios podrían interpretarse como una forma de sexismo o una preferencia implícita por tener un hijo varón en lugar de una hija

Algunos han sugerido que la reacción del exjugador refleja preocupaciones sobre cómo proteger a su hija de los comentarios negativos y el acoso en las redes sociales, un problema que, lamentablemente, ya ha comenzado incluso antes del nacimiento de la niña

La pareja había mantenido cierta cautela respecto al embarazo, con Calzetti evitando confirmar los rumores hasta hace poco

A pesar de las críticas, también hay quienes defienden a Agüero, argumentando que su reacción podría haber sido malinterpretada o sacada de contexto. Sin embargo, el incidente ha abierto un debate más amplio sobre las expectativas de género y cómo estas se manifiestan incluso en momentos tan personales como el anuncio de un nuevo miembro en la familia.

La alegría de la pareja se manifestó antes en las redes sociales, donde Calzetti expresó: "¡Qué emoción tan grande! Te esperamos con ansias, pequeña". Agüero no se mostró tan feliz.